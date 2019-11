A Pomeriggio 5 la moglie dell’assassino di Partinico: “Mi ha tradito ma mi amava un gesto folle io ancora non ci credo”

Ha scelto di parlare anche al pubblico di Canale 5 ( ha infatti già rilasciato diverse dichiarazioni in questi giorni) la moglie dell’imprenditore palermitano che ha ucciso sgozzandola la sua amante trentenne. La signora, in diretta con Pomeriggio 5 vuole spiegare le sue ragioni. Barbara d’Urso ricorda che in queste vicende ci sono sempre due famiglie coinvolte, quella della vittima ma anche quella dell’assassino. “E’ vero entrambe le famiglie sono vittime ma noi il rispetto non lo riceviamo. La gente mi sta criticando, non mi permettono di elaborare il mio dolore. Non riescono a capire che io l’ho amato fino al giorno prima. Io lo ammetto quel giorno è stato un mostro ma fino al giorno prima era un marito affettuoso e un padre presente che non ha mai dato nessun segnale di violenza verso di me o verso i miei figli. Per me è quasi impossibile collegare la figura di mio marito con la figura di questo assassino mostruoso” ha detto la donna che conferma di avere un matrimonio sereno da 18 anni. Si sono conosciuti dopo il divorzio di lui: “Erano accuse fatte da una donna che lo voleva distruggere, nessuna ragazza di buon senso forse si sarebbe messo insieme a lei“. “Io non ci ho mai creduto” ha detto Maria rispondendo alle domande di Barbara d’Urso. “Io ho parlato personalmente con gli assistenti sociali che ai tempi per capire cosa succedeva, io lo so che non erano vere le accuse, io ho seguito tutta la procedura processuale. Mio marito all’epoca mio fidanzato, non ha voluto andare avanti nell’iter processuale denunciandola per diffamazione la madre di suo figlio” ha detto la donna ribadendo quindi che l’uomo neppure in passato è stato violento.

LA MOGLIE DELL’ASSASSINO DI PARTINICO A POMERIGGIO 5: LE SUE PAROLE

La conduttrice a questo punto le chiede se non avesse mai sospettato una relazione. “Chiariamo questa cosa, la relazione non durava da un anno, hanno iniziato a incontrarsi a Ferragosto. Era al terzo mese di gravidanza. E a quanto ne so lei era anche fidanzata con un’altra persona. Il bambino non vedrà mai più la luce e non cambia chi sia il padre. Certo nessuno merita di morire” ha detto la donna.

“E’ vero mi ha tradito ma mi amava” ha detto Maria. La conduttrice però non è d’accordo e le fa notare che il tradimento resta tale. La donna continua a ribadire che si è trattato di un gesto folle. “Non è folle però non è un pazzo, un bravo marito come lo descrivi tu non è pazzo non è folle” ha detto la d’Urso. La donna continua a ribadire che non si riesce a capacitare che abbia fatto tutto questo. “Forse ancora non ci credo” ha detto la donna.

“Te lo dovevo dire, te lo dovevo dire mi diceva quel giorno quando l’hanno fermato, tra le lacrime, pochi secondi” ha raccontato Maria.

Ana lo ricordiamo, l’amante di Antonio Borgia, aveva 30 anni ed ere incinta. E’ stata brutalmente uccisa a coltellate, poi picchiata in testa e poi sgozzata.

“L’uomo che io conoscevo non avrebbe mai fatto questo. Io quando l’ho visto nel resto della giornata, posso dire che era come assente. Non era la stessa persona” ha detto la moglie di Borgia. “Mio marito ha ucciso la ragazza, ha lasciato un figlio senza una madre, ci ha rovinato, a noi ci ha lasciato nella completa disperazione anche dal punto di vista economico” ha detto Maria.

La conduttrice ha chiuso chiedendo a tutti di avere rispetto per questa donna e per questa famiglia perchè lei e i suoi figli non hanno nulla a che fare con le azioni compiute da un mostro.

A Pomeriggio 5 la moglie dell’assassino di Partinico: “Mi ha tradito ma mi amava un gesto folle io ancora non ci credo” ultima modifica: da