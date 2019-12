Camilla e Gaia travolte e uccise a Ponte Milvio: il ragazzo che le ha investite sarebbe positivo all’alcol test

Arrivano le prime indiscrezioni in merito alle indagini sulla morte di Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann ieri a Roma. Le due ragazze avevano solo sedici anni, stavano attraversando la strada quando sono state travolte e uccise da un giovanissimo ragazzo. Non sembra sia stato un fatale incidente: le ultime notizie infatti rivelano che probabilmente il ragazzo è risultato positivo all’alcol test. Il dramma si è consumato ieri notte poco dopo l’una, in pochissimi secondi a Ponte Milvio, lungo corso Francia, tra via Flaminia Vecchia e la rampa di accesso all’Olimpica. Le ragazze sono morte sul colpo: inutili i soccorsi, i medici del 118 infatti non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Camilla e Gaia sono morte sotto lo sguardo attonito dei loro amici che hanno assistito, senza poter fare nulla alla scena. Si dovrà capire adesso perchè Pietro Genovesi, il ragazzo di 20 anni che era al volante della macchina, non si sia accorto che due ragazze stavano attraversando la strada.

CAMILLA E GAIA MORTE NELL’INCIDENTE A PONTE MILVIO: IL RAGAZZO CHE LE HA INVESTITE POSITIVO ALL’ALCOL TEST

Sul caso indagano ora i vigili urbani del gruppo Parioli. Secondo una prima ricostruzione, le giovani stavano attraversando, per raggiungere un gruppo di amici dall’altra parte della strada quando una Renault le ha investite. Sarà fondamentale capire anche a che velocità stesse andando la macchina. Fondamentali, come sempre in questi casi, saranno i video delle telecamere che in zona dovrebbero aver registrato tutto.

Secondo le ultime notizie relative proprio alle indagini, il ragazzo che era al volante della macchina, sarebbe risultato positivo agli esami alcolemici e tossicologici. Bisognerà chiaramente capire quale sia stata la dinamica di questo drammatico incidente. Tre famiglie distrutte: quelle delle due ragazze giovanissime ma anche quella di Pietro. Il regista Paolo Genovese ha voluto rilasciare delle brevi dichiarazioni dicendo di essere provato per quanto successo. “Il dolore per Gaia e Camilla e per i loro genitori è insopportabile. Siamo una famiglia distrutta è una tragedia immensa che ci porteremo dentro per sempre” questa la nota stampa che la famiglia del regista ha rilasciato oggi pomeriggio.

Camilla e Gaia travolte e uccise a Ponte Milvio: il ragazzo che le ha investite sarebbe positivo all’alcol test ultima modifica: da