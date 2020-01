Scomparsa di Samira: Mohamed interrogato mostra il biglietto di ritorno per l’Italia

Continua a proclamare la sua innocenza Mohamed e per dimostrare che non ha nulla a che fare con la scomparsa di sua moglie Samira, mostra agli inquirenti una prova. Si tratta di un biglietto che aveva con sé il giorno in cui la polizia spagnola lo ha arrestato. Era un biglietto di ritorno per l’Italia, acquistato in precedenza. Perchè stava rientrando in Italia se aveva paura di essere arrestato? A queste domande dovranno dare una risposta gli inquirenti che continuano a indagare. Per il momento infatti Mohamed non ha nulla da dire. Oggi 24 gennaio 2020 si è tenuto l’ interrogatorio di garanzia. Mohamed Barbri, il 48enne accusato dell’omicidio e dell’occultamento del cadavere della moglie Samira El Attar dopo il suo arrivo in Italia ha incontrato i giudici. Nel carcere di Rovigo, come spiegato dal programma di Rai Uno, Storie Italiane, l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Non ha quindi aggiunto altro a quello che fino a ora sappiamo sulla scomparsa di Samira. Continua a proclamarsi quindi innocente e la sola cosa che pare abbia tenuto a mostrare, è proprio questo biglietto comprato prima che la polizia lo fermasse.

ULTIME NOTIZIE SCOMPARSA SAMIRA: MOHAMED NON RISPONDE ALLE DOMANDE DEI GIUDICI

Il marito di Samira, come si vede nelle foto pubblicate sui social del programma Chi l’ha visto, ha raggiunto la sala dell’interrogatorio dove però non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione, avvalendosi appunto della facoltà di non rispondere.

Vanno avanti intanto le indagini delle forze dell’ordine che continuano a cercare Samira intorno alla casa di Stanghella da dove è scomparsa il 21 ottobre 2019. Potrebbe essere vicina la svolta anche se il marito della donna non ha ancora detto nulla in merito alla scomparsa di Samira.

I vigili del fuoco stanno scandagliando nuovamente il fiume Gorzone : si seguono davvero tutte le piste. Sono passati tre mesi dal giorno in cui Samira p stata vista per l’ultima volta e i familiari della donna vorrebbero solo sapere la verità.