Arrestato Vittorio Cecchi Gori per reati finanziari: 8 anni di reclusione

NOTIZIE FLASH-Lo abbiamo visto di recente in tv nei salotto di Rai 1 e di Canale 5, da Storie Italiane a Domenica Live passando per il Grande Fratello VIP. Ma per Vittorio Cecchi Gori ci sono pessime notizie: arriva infatti la comunicazione che l’imprenditore questa mattina è stato arrestato.L’arresto risalirebbe al pomeriggio di ieri e la notizia sarebbe trapelata pochissimi minuti fa.

ARRESTATO VITTORIO CECCHI GORI: LE ULTIME NOTIZIE

I carabinieri del Nucleo Investigativo hanno notificato ieri pomeriggio a Vittorio Cecchi Gori, ex patron della Fiorentina, un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d’Appello di Roma per un cumulo pena di 8 anni, 5 mesi e 26 giorni di reclusione. Secondo quanto riferisce La Nazione, a Cecchi Gori sono contestati reati finanziari, tra cui una bancarotta fraudolenta. Secondo quanto si è appreso, Cecchi Gori si trova ora a Rebibbia a Roma in carcere.

Queste le prime notizie che si apprendono in merito all’arresto di Cecchi Gori.

Arrestato Vittorio Cecchi Gori per reati finanziari: 8 anni di reclusione ultima modifica: da