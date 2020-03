Coronavirus ultime notizie al 2 marzo 2020 più di 2000 contagiati, 52 sono i morti

Come di consueto anche oggi, alle 18 circa, è arrivato il bollettino della Protezione civile con le ultime notizie relative ai casi di contagio da coronavirus in Italia. Il numero purtroppo, continua a crescere ma la buona notizia è che la maggior parte delle persone risultate positive, non ha bisogno di cure, non presentando sintomi preoccupanti. I dati aggiornati al 2 marzo 2020, diffusi nel corso della conferenza stampa di oggi, sono destinati a crescere. In particolare nelle ultime ore sono aumentati i contagi anche in regioni diverse da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

In Italia il bilancio dell’emergenza coronavirus è salito a 1.835 positivi, 52 decessi e 149 guariti . Lo ha detto il commissario della Protezione civile, Angelo Borrelli. A questi vanno aggiunti i 149 guariti (66 in piu’ rispetto a ieri) e i 52 morti (18 in piu’ di ieri).

Sono stati eseguiti oltre 23mila tamponi.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: I NUMERI REGIONE PER REGIONE

L’ultimo aggiornamento della Protezione civile parla di 2036 casi totali di coronavirus in Italia, accertati su 2335 tamponi: 52 morti, 149 i dimessi guariti, ma sono 1835 i casi totali attualmente positivi ( parliamo di persone ancora malate). Il 50 % dell’incremento delle ultime ore, è di persone asintomatiche, che non hanno bisogno di ricovero. Tra i positivi, 742 sono ricoverati con sintomi, 166 in terapia intensiva, 927 in isolamento domiciliare.

Lombardia: 1067 persone contagiate

Emilia Romagna: 324

Veneto: 271

Qui il video della conferenza stampa per chi volesse rivederla

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE DALLA LOMBARDIA 2 MARZO 2020

“A oggi in Lombardia il totale dei positivi è di 1254, sono ricoverate 478 persone a cui vanno aggiunte 127 persone in terapia intensiva. I positivi asintomatici sono 472 e i decessi sono saliti a 38“. Lo ha detto l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, aggiungendo che le persone decedute sono tutte persone di età tra i 92, 81, 86, 88, 94 anni, sono tutte persone con patologie correlate. Dopo i numeri negativi, arrivano però anche le buone notizie: “Ci sono le prime due persone che sono uscite dal Sacco che arrivavano dalla zona rossa. Sono i primi malati della zona rossa guariti e tornati a casa“. Le persone dimesse e trasferite in isolamento a domicilio sono 139.

Il governatore lombardo Attilio Fontana ha comunicato che “la collaboratrice ricoverata sta per essere dimessa. Poi tornerà a casa sua ma è praticamente guarita e in attesa dell’ultimo tampone. Sono molto contento per lei, siamo sulla strada giusta”.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE DAL LAZIO: CRESCE IL NUMERO DI CONTAGI

Cinque agenti della Questura di Roma si trovano in sorveglianza attiva domiciliare. Lo rende noto l’assessore alla Sanità e all’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato. “Da ieri sono in sorveglianza attiva domiciliare 5 agenti del commissariato di Spinaceto – ha spiegato D’Amato – Sono tutti asintomatici ma dovranno completare il percorso di isolamento domiciliare sotto la sorveglianza della Asl competente e in accordo con il dirigente dell’ufficio sanitario provinciale della Questura di Roma. Della situazione è costantemente informato il Questore di Roma”.

Il bollettino medico dallo Spallanzani alle 12 del 2 marzo 2020