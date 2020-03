Coronavirus ultime notizie da Roma: cresce il numero di contagiati ma non esiste un focolaio laziale

Non solo Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna: il coronavirus si sposta al centro Italia e nelle ultime ore, i numeri di pazienti contagiati è salito. Il bollettino medico dall’ospedale Spallanzani di Roma ci aiuta a fare chiarezza in merito a quella che è la situazione attuale. E’ stato confermato pochi minuti fa il contagio di un poliziotto di Pomezia, risultato positivo al coronavirus. La notizia era circolata qualche ora fa anche perchè il liceo frequentato dal figlio del poliziotto è stato immediatamente chiuso. Pare, secondo quanto riferisce il Corriere della sera, che il poliziotto si fosse messo in malattia dal 25 febbraio 2020 ma non era in isolamento. Oggi si trova allo Spallanzani.

Il commissariato di polizia di Spinaceto rimane aperto, anche se tre colleghi dell’agente sono stati posti in sorveglianza attiva.

Sono 7 al momento i pazienti ricoverato all’Ospedale Spallanzani, nessuno in gravi condizioni si sottolinea nel bollettino medico diramato intorno alle 12,30 del 2 marzo 2020. Si informa inoltre che il poliziotto sarebbe stato contagiato dal focolaio lombardo. Mentre un altro uomo positivo al coronavirus, un vigile del fuoco che lavora presso l’unità di Capannelle, sarebbe rientrato da Piacenza, quello il focolaio di questo contagio. Tenuta sotto osservazione anche una famiglia di Fiumicino. Inoltre le persone entrate in contatto con questa famiglia, una cinquantina in tutto, sono in quarantena.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE DAL LAZIO: PRIMO CONTAGI TRA ROMA E PROVINCIA

“In questo momento sono 7 ricoverati presso il nostro istituto positivi al nuovo coronavirus ( compresi i due cinesi negativizzati)” è il bollettino dallo Spallanzani. Si specifica anche che il nucleo familiare composto da moglie, due figli e una cognata , positivi al test, è sotto osservazione ma non si trovano in ospedale, in riferimento al poliziotto che invece è allo Spallanzani. Sono state sospese le lezioni presso il liceo Pascal di Pomezia e anche le lezioni di laurea del corso in informatica della Sapienza di Roma canale AL frequentato da uno dei ragazzi. Un nucleo familiare composto da madre, padre e figlio residenti a Fiumicino, sono ricoverati in ospedale; in osservazione zia e altro figlio che sono negativi. Poi un altro paziente ricoverato, contagiato dal focolaio veneto.

Il vigile del fuoco invece, al momento non è stato ricoverato in ospedale ma si trova nella caserma di Capannelle.

216 pazienti osservati, 181 negativi e dimessi, in questo momento 35 pazienti ricoverati.

Dall’Istituto Spallanzani, alla luce del caso del poliziotto di Pomezia ricoverato – e della famiglia sotto osservazione per precauzione – si ribadisce che il focolaio di riferimento è quello lombardo. Non esiste ad ora un focolaio nella regione Lazio.