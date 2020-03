Coronavirus ultime notizie Piemonte, coppia di anziani positiva alle Molinette: reparto in quarantena

Erano stati ricoverati per una semplice influenza ma non si erano resi conti che di contatti con la zona rossa, ne avevano avuto. E’ quello che sta succedendo in Piemonte, precisamente a Torino, nell’ospedale Le Molinette. La coppia di anziani, risultata positiva al nuovo coronavirus, sarebbe stata in contatto con almeno una persona proveniente dalla zona rossa, nel lodigiano. Il figlio della coppia infatti, vivrebbe nella zona di Lodi. Una notizia che però, almeno secondo quanto riferiscono fonti giornalistiche questa mattina, i due non avrebbero dato subito ai medici.

Tutto è cambiato quando le condizioni dell’uomo si sono aggravate. Secondo la ricostruzione, nelle ultime settimane il figlio della coppia sarebbe arrivato a Torino per fare visita ai genitori. Le tempistiche dovranno essere chiarite anche perchè da ormai oltre dieci giorni non è possibile allontanarsi dalla zona rossa. In ogni caso, come riferisce anche La Stampa, i due non hanno detto subito della presenza di un contatto con una persona arrivata dalla Lombardia e le conseguenze sono la chiusura di un intero reparto e la messa in quarantena di tutti i medici e degli infermieri che sono entrati in contatto con i due anziani coniugi.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE DA TORINO: ALLE MOLINETTE CHIUSO UN REPARTO

Il reparto verrà chiuso e il personale medico, 25 infermieri e almeno sei medici, verranno messi in quarantena insieme a tutti gli altri pazienti. I due erano arrivati in pronto soccorso, situato all’interno dell’ospedale, domenica scorsa: ora si sta cercando di ricostruire il percorso della coppia. Intanto le condizioni dell’uomo sarebbero piuttosto gravi. Se ci dovessero essere problemi per il dipartimento di emergenza, questi causerebbero grosse difficoltà a tutta la Regione, in quanto l’ospedale Molinette è centrale per l’intero sistema piemontese.

Secondo quanto riferisce La Stampa, la coppia sarebbe transitata, una volta arrivata in ospedale, anche per il pronto soccorso e sarebbero stati fatti anche degli esami in radiologia.

Una trentina di persone sarebbero quindi isolate in questo momento con la speranza che i due anziani non abbiano contagiato le persone entrate in contatto con loro, che a loro volta potrebbero aver infettato altri. Si teme per l’importanza che le Molinette ha nella struttura della città, in quanto punto di riferimento primario.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: I NUMERI DEL PIEMONTE

Sono 135 le persone, risultate positive in Piemonte. In provincia di Asti 47, 31 nell’Alessandrino, 32 in provincia di Torino, 6 nel Verbano Cusio Ossola, 3 in provincia di Novara, 2 nel Biellese, 7 nel Vercellese, 2 a Cuneo e 5 provenienti da fuori regione. Ottanta persone sono tuttora ricoverate in ospedale. Di queste, 25 si trovano in terapia intensiva: 4 ad Asti, 8 a Torino, 2 a Orbassano, 3 a Vercelli, 5 a Tortona, 1 a Biella, 1 a Cuneo, 1 a Vercelli.Sono in isolamento domiciliare 52 persone. Finora sono 666 i tamponi eseguiti complessivamente in Piemonte, 445 dei quali risultati negativi. A comunicarlo una nota della Regione.

Nella notte un decesso, una donna di 81 anni. Sono tre le persone morte in regione.