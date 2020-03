Coronavirus ultime notizie 19 marzo 2020: sono 3405 i decessi ( 427 in più di ieri), oltre 41mila i positivi al virus

Anche oggi il punto della situazione si fa a Roma, con la conferenza stampa durante la quale Angelo Borrelli, capo della protezione civile italiana, aggiorna i dati sull’emergenza coronavirus in Italia. Ieri i numeri impietosi: oltre 3000 contagi rispetto a martedì, 475 morti in un solo giorno, città come Brescia e Bergamo in ginocchio. La Lombardia compie sforzi enormi, si prepara all’arrivo di nuovi medici dall’estero, professionisti che in Cina hanno combattuto contro il COVID-19 e sanno come gestire questa emergenza. Gallera ha inoltre aggiunto, nella conferenza stampa della regione Lombardia delle 17,30 che arriveranno da Cuba, anche 50 medici che hanno fronteggiato l’ebola e sanno come lavorare in emergenze sanitarie di questo tipo.

I dati del 19 marzo 2020:

In Italia ci sono 41.035 casi positivi al Coronavirus, di cui 4.440 guariti e 3.405 decessi (+427 rispetto a ieri). Sono questi i numeri che oggi, giovedì 19 marzo, ha comunicato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso del punto stampa giornaliero con il bollettino dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese. Secondo l’ultimo bilancio, dei nuovi contagiati, 14.935 si trovano in isolamento domiciliare, mentre 15.757 sono ospedalizzati e altri 2.498 sono ricoverati in terapia intensiva (il 10 percento del totale). Le regioni più colpite sono ancora una volta la Lombardia, l’Emilia-Romagna, il Veneto, le Marche e il Piemonte. Il totale dei tamponi effettuati è 182.777 .

L‘Italia supera il numero delle vittime della Cina.

Una novità nella conferenza stampa di oggi, Borrelli annuncia che sarà possibile, dopo una ordinanza di oggi della protezione civile, ricevere un codice per le ricette da propri medici di base, con il quale andare poi in farmacia senza la ricetta.

Un altro appello: non abbandonare i cani e gli animali domestici. Se è vero che i cani si ammalano, è anche vero che non trasmettono il virus.

Notizia importante anche sui bambini: in Italia al momento sono solo 300 i contagiati e sono tutti in buone condizioni di salute.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE, 19 MARZO 2020: DATI REGIONE PER REGIONE

Preoccupazione in Lombardia per Milano: “A Milano ci sono 3278 positivi al Coronavirus 635 più di ieri. E questo è un dato che ci preoccupa“, lo ha detto in diretta Facebook l’assessore al Welfare Giulio Gallera aggiungendo che nella sola città i contagiati sono 1378.

Ecco i dati regione per regione