Ritrovato un cadavere a Caronia, lo stesso posto in cui è scomparsa Viviana Parisi

Mentre si continuano a cercare Viviana Parisi e il suo bambino, dalla Sicilia arrivano altre notizie che destano preoccupazione. E’ ancora presto per trarre delle conclusioni ma poche ore fa, nello stesso posto in cui la donna è stata vista per l’ultima volta, è stato ritrovato il cadavere di una donna. Nel frattempo continuano ad arrivare anche segnalazioni di persone che credono di aver visto Viviana in Sicilia. La cognata della donna ha parlato di una importante segnalazione, poco distante da Taormina. I familiari continuano a credere che Viviana stia vagando in stato confusionale senza riuscire a tornare a casa o a mettersi in contatto con suo marito.

LE ULTIME NOTIZIE DALLA SICILIA: RITROVATO CADAVERE DI DONNA A CARONIA

Come si legge su Lasicilia, “Il cadavere irriconoscibile di una donna è stato trovato nei boschi di Caronia nel Messinese dove si cerca da sei giorni la dj Viviana Parisi scomparsa con il figlio Gioele di 4 anni. Non si può al momento stabilire un collegamento certo tra il ritrovamento del corpo e la scomparsa di madre e figlio. “

I siti siciliani ci ricordano che Viviana non è l’unica donna scomparsa nel Messinese. Anche un’altra donna di 43 anni F.P. di Castel di Lucio, comune messinese che dista 21 km da Caronia, è sparita nel nulla. A denunciare la scomparsa della donna erano stati i suoi familiari. Ma ci sono anche altre donne scomparse nella provincia, potrebbe essere davvero di chiunque il cadavere ritrovato quest’oggi nel bosco. Un dramma in ogni caso, perchè una famiglia riceverà una notizia devastante.

Pare che la denuncia in merito alla scomparsa della donna di Castel di Lucio sia stata fatta ieri, Viviana e il suo bambino invece sono scomparsi il 3 agosto 2020. Il corpo è stato rinvenuto in una boscaglia dai cani dei vigili del fuoco. Da giorni squadre di vigili del fuoco, protezione civile, polizia e carabinieri sono impegnati nelle ricerche con l’aiuto di cani molecolari e biologici e con il sorvolo di droni e elicotteri.

Secondo Repubblica, sarebbe stata rintracciata a casa di un’amica a Sant’Agata di Militello la donna scomparsa ieri da Castel di Lucio, comune messinese che dista 21 km da Caronia.