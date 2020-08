Nessuna notizia di Viviana Parisi e del suo bambino: il marito Daniele lancia un appello social

Dura meno di trenta secondi il video appello che il marito di Viviana Parisi ha deciso di postare sui social per rassicurare sua moglie, per spiegarle che deve tornare a casa, per farle capire che ad attenderla c’è una persona che la ama. Ormai sono passati tre giorni da quando la mamma siciliana è scomparsa nel nulla con il suo bambino di 4 anni. Sono usciti di casa per recarsi in un centro commerciale. Poi avrebbero fatto un incidente stradale e da quel momento, di loro, si sono perse le tracce.

Ma Viviana e il suo bambino hanno davvero avuto un incidente? Le piste che le forze dell’ordine seguono sono diverse e non si può escludere che la donna abbia pianificato tutto, per allontanarsi da casa. Spesso quando raccontiamo le storie di donne che scompaiono nel nulla, pensiamo subito al peggio. Ma in questo caso Viviana era con il suo bambino, nessuna traccia sembra portare verso altre soluzioni. Ed è per questo che quella dell’allontanamento volontario, potrebbe essere la pista da seguire per risolvere il giallo.

Viviana e Daniele non condividono solo un grande amore, ma anche il lavoro e la passione per il mondo della musica. Entrambi fanno i dj ma chi li conosce, ha raccontato che la donna nell’ultimo periodo sembrava molto scossa a causa del coronavirus. E’ possibile che abbia deciso di staccare la spina per rifugiarsi altrove, e dove?

L’APPELLO DI DANIELE MONDELLO PER LA SUA VIVIANA: TORNA A CASA

“Viviana, ascoltami bene. Torna a casa. E’ stato solo un piccolo incidente, non ti succede niente, né a te, né al bambino, né a me. Stai tranquilla, ti aspettiamo tutti. Non puoi stare tutti questi giorni fuori senza soldi, senza niente. Ti amo”. E’ l’appello, diffuso in un video su Facebook, di Daniele Mondello. Con la voce rotta, lo sguardo provato, Mondello invita sua moglie a tornare a casa: è solo un incidente, tutto si sistemerà.

E’ stato proprio Daniele a spiegare a chi indaga che da quando era iniziato il lockdown, sua moglie era cambiata. Le mancava la famiglia che aveva lasciato a Torino, una decina di anni fa. E la stessa donna sui social parlava di una sorta di bara di cristallo nella quale viveva, ma dalla quale voleva uscire.

Viviana scriveva sui social che avrebbe voluto lasciare quella vita per “riprendermi il mio passato, per andare avanti con il presente e il futuro se Dio vuole”.

E ancora, sempre sui social, Viviana scriveva di voler “riprendere un po’ la mia vita lavorativa per vivere, per ritornare nella famiglia, per condividere di nuovo tutto, collaborare con il mio compagno di viaggio, che comunque da solo ha continuato a lottare per il lavoro e la quotidianità“. E quindi l’annuncio di volere “ripartire da zero“.

Ma se anche Viviana ha lasciato la Sicilia alla volta di Torino, perchè non dire niente a suo marito? Sono passati ormai tre giorni e l’angoscia cresce di ora in ora visto che la donna non dà sue notizie.