Silvio Berlusconi ultime notizie: “Sto lottando per uscire da questa malattia infernale”

“Sto lottando per uscire da questa infernale malattia. Ce la sto mettendo tutta” queste le parole di Silvio Berlusconi sui social. Poche ore fa la decisione di intervenire telefonicamente in una riunione di Forza Italia per rassicurare tutti in merito alle sue condizioni di salute. Le parole del Leader di Forza Italia: “Ho telefonato alla riunione dei senatori di Forza Italia per rassicurarli e ho promesso loro che darò il mio contributo anche in questa campagna elettorale.” Silvio Berlusconi, rassicurano i medici, sta bene, le sue condizioni sono stabili e in miglioramento. Resta ancora ricoverato in ospedale ma molto presto, potrebbe lasciare la stanza dove si trova da giorni a causa del covid . Berlusconi ha contratto il virus e, viste le sue patologie pregresse, oltre che l’età, il suo medico di riferimento ha optato per un ricovero.

LA TELEFONATA DI BERLUSCONI PRIMA DELLA RIUNIONE DI FI

“Un abbraccio affettuoso – ha detto – Vi ho pensato molto in questi giorni e oggi ho un momento di particolare benessere dopo giorni difficili. E’ un virus veramente terrificante e non auguro a nessuno nessuno di incorrere in una situazione di questo genere”.

Silvio Berlusconi vuole lanciare anche messaggi importanti: “State attenti, quindi, portate sempre la mascherina, siate riservati. Credo sia l’esperienza più terribile della mia vita”, ha detto nel suo intervento telefonico.

“Vi voglio bene e vi auguro di poter continuare a portare avanti le nostre battaglie di sempre: meno tasse, una giustizia che sia veramente tale, in cui ci siano giudici veramente giudici e che non pensino di contrastare gli avversari politici ” ha aggiunto il leader di Forza Italia.

Centinaia anche i commenti e i messaggi sui social ai quali Silvio Berlusconi ha risposto ringraziando tutti per l’affetto dimostrato in questi giorni così difficili per lui e per la sua famiglia. Ricordiamo che anche Marina Berlusconi ha contratto il covid 19; oltre a lei anche gli altri due figli, Barbara e Luigi.

