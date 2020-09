Anche Marina Berlusconi positiva al covid 19

In questi giorni la famiglia di Silvio Berlusconi ha fatto uno scudo intorno all’ex Premier, chiedendo rispetto per le sue condizioni di salute e chiedendo anche che non si facessero ipotesi su come e perchè il cavaliere si sarebbe contagiato. Oggi arriva un’altra notizia: secondo quanto riferisce l’Ansa, anche Marina Berlusconi, figlia dell leader di Forza Italia, sarebbe risultata positiva al covid 19. Dopo Barbara e Luigi, anche Marina quindi avrebbe contratto il virus.

La notizia è stata battuta pochissimi minuti fa, sono ancora poche le indicazioni e le informazioni.

MARINA BERLUSCONI POSITIVA AL COVID 19: LE ULTIME

La positività di Marina Berlusconi è emersa dopo il tampone effettuato nel fine settimana, l’ultimo dopo una serie risultati negativi. Anche per Marina quindi, come era successo per Silvio, i tamponi erano stati negativi. Secondo quanto raccontato infatti dai medici che hanno seguito il percorso di Berlusconi, solo il terzo tampone sarebbe risultato positivo.

La notizia, riporta l’Ansa, trova conferme anche in ambienti del gruppo Fininvest. La presidente di Mondadori comunque starebbe bene, continuando a lavorare al telefono ma in isolamento.

Di poche ore fa le parole di Marina Berlusconi che commentava quanto stava accadendo a suo padre: “Credo che la malattia di mio padre, come quella di qualunque altro essere umano, meriterebbe ben maggiore rispetto, discrezione e attenzione alla verità di quanto non legga e non ascolti in questi giorni. Giorni segnati dalla ossessiva ricerca di conflitti che non esistono e da una caccia al ‘colpevole’ che lascia davvero sconcertati“.

Queste invece erano state le parole di Barbara Berlusconi.