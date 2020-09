Tragedia a Donoratico: bimbo di 5 anni muore investito da scuolabus

Le ultime notizie arrivano dalla Toscana e sono drammatiche. I fatti sono accaduti a Donoratico, frazione di Castagneto Carducci ( provincia di Livorno). Purtroppo un bambino di 5 anni è stato investito dallo scuolabus . Il piccolo, secondo quanto riferiscono i media toscani, è morto dopo l’impatto. E’ successo intorno alle 13 in via Mazzini, vicino all’abitazione del piccolo. Purtroppo a nulla sono valsi gli interventi dei soccorritori, sul posto è arrivato anche un elicottero, il Pegaso, ma non c’è stato niente da fare. Intervenuti anche i soccorritori della Misericordia di San Pietro in Palazzi.

E’ ancora presto per essere sicuri della dinamica precisa ma, secondo la prima ricostruzione fatta dai soccorritori che sono arrivati sul posto, il bambino sarebbe stato in sella alla sua bicicletta e sarebbe sbucato in strada tra le auto posteggiate vicino al marciapiede; a questo punto sarebbe stato investito dallo scuolabus che stava transitando in quel momento. Il piccolo è stato subito soccorso dai volontari del 118 ma è deceduto sul posto a causa dei traumi riportati. Sul posto, per i rilievi e gli accertamenti del caso, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i carabinieri.

A commentare quanto accaduto questa mattina, anche il sindaco della cittadina. “Una fatalità incredibile, un dolore fortissimo. Ora non possiamo far altro che stringerci attorno a questa famiglia. Impossibile dire altro per una tragedia che colpisce un’intera comunità”. Queste sono state le parole del sindaco di Castagneto Carducci (Livorno) Sandra Scarpellini.