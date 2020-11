Sta bene Valentina, non è scomparsa da Livorno: le ultime notizie

Non è una persona scomparsa, sta bene ed è in un posto sicuro. Lo precisa anche la procura di Livorno, come riferisce il Tirreno. L’aggiornamento, in merito a questa vicenda, viene dato anche da Chi l’ha visto che tramite le pagine social, informa il suo pubblico circa l’evoluzione di questa vicenda. Valentina quindi sta bene anche se da quasi un mese non dà sue notizie al compagno Gabriele, con il quale il 19 ottobre 2020 avrebbe dovuto sposarsi. Nessuna notizia neppure a suo fratello Simone che aveva chiesto aiuto alla trasmissione di Rai 3. Simone aveva mostrato alla redazione di Chi l’ha visto un messaggio inviato da Valentina mentre era in ospedale. Poi non aveva più avuto notizie e si era quindi preoccupato.

Valentina era andata in ospedale in seguito a una aggressione subita, aveva detto di esser stata picchiata da 4 uomini.

NON E’ SCOMPARSA VALENTINA: STA BENE

Ecco che cosa si legge sulle pagine social di Chi l’ha visto:

Sta bene la giovane donna scomparsa da Livorno in circostanze allarmanti. “Il fratello era preoccupato perché aveva informazioni errate”, rende noto la procura a “Chi l’ha visto?”, dopo l’appello lanciato nell’ultima puntata. L’uomo si era rivolto al programma perché non aveva più notizie della sorella, che era stata dimessa dall’ospedale dove lui era andato a cercarla il 22 ottobre dopo aver ricevuto messaggi con richieste di aiuto.

Sul Tirreno, nella sezione dedicata alla provincia di Livorno, si legge che dalla procura arrivano notizie rassicuranti: non c’è stato nessun caso di scomparsa, perchè la ragazza in questione, del quale non viene fatto il nome per privacy sta bene ed è in un posto sicuro.

La ragazza non dà comunque sue notizie da oltre un mese al suo compagno e ai suoi familiari. Ha forse deciso di trovare serenità altrove.