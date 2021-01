Laura e Peter continuano le ricerche tra mille enigmi e un lutto: è morta la nonna di Benno

Purtroppo la mamma di Laura si è spenta senza un ultimo saluto della sua cara figlia. Non le hanno detto che è scomparsa, sono riusciti a tenere questo segreto, almeno così scrivono i giornalisti dell’Alto Adige che pochi minuti fa hanno dato la notizia. La nonna di Benno è stata una delle ultime persone a vedere Laura: il pomeriggio del 4 gennaio 2021 infatti si era recata come faceva spesso, a casa della mamma, 96 anni e seguita dalle badanti. Poi il rientro a casa e di lei nessun’altra notizia se non quelle date da Benno, che a oggi è indagato con l’accusa di aver ucciso i suoi genitori. Un altro dolore quindi per la famiglia di Laura, che perde anche la nonna.

Nel frattempo le indagini vanno avanti e si cerca di capire come e perchè ci sia arrivata quella traccia di sangue sul ponte vicino al fiume, non si esclude nulla, persino una sorta di depistaggio, come se qualcuno abbia portato apposta qualcosa lì.

La scomparsa di Laura e Peter Neumair : le ultime notizie

Anche questa mattina sono proseguite le ricerche da parte dei Vigili del fuoco anche nelle acque nei pressi della discarica Ischia–Frizzi, ma senza alcun risultato apprezzabile, sembra proprio che dei corpi di marito e moglie, non ci siano tracce. Al centro delle indagini i movimenti del figlio Benno Neumair relativi al giorno della sparizione della coppia. Dopo l’esame delle celle telefoniche, il sequestro dell’auto e degli appartamenti poi sottoposti agli esami dei Ris, anche l’amica di Benno è stata indagata per favoreggiamento. Avrebbe infatti lavato i vestiti sporchi di sangue portati da Benno probabilmente a casa sua. Ma è tutto ancora da dimostrare.

Il giallo dei pesi di Benno: usati come zavorra?

Benno, in una delle sue interviste per Quarto Grado, aveva detto che da casa la sola cosa che mancava erano i pattini dei suoi genitori. Ma pare che ci sia qualcos’altro che manca, dei pesi. Potrebbero esser stati usati da Benno a mo di zavorra, per evitare che i corpi dei suoi genitori riemergano.

Il giallo prosegue anche perchè, lo ricordiamo, gli avvocati di Benno ribadiscono la sua innocenza. Parlano di ipotesi inverosimili, rispetto alle ricostruzioni fatte in questi giorni mentre il giovane respinge ogni accusa.

Queste le ultime notizie da Bolzano. Ricordiamo che sono passati 23 giorni dalla scomparsa di Peter e Laura.