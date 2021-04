E’ morto il piccolo di 14 mesi caduto dal balcone a Ponte Gardena

Una notizia di quelle che non si vorrebbero mai dare arriva oggi dall’Alto Adige. Una vera e propria tragedia quella accaduta a Ponte Gardena dove un bambino di 14 mesi è morto per le conseguenze di una caduto dal secondo piano avvenuta venerdì, poco prima delle 19. Venerdì era stata data la notizia dell’incidente e si è sperato fino all’ultimo che il piccolo in ospedale si potesse salvare. Purtroppo oggi arriva la terribile notizia che lascia tutti sgomenti.

Venerdì, dopo l’incidente e la richiesta di aiuto, sul luogo erano stati inviati l’elicottero della Croce Bianca Chiusa e l’elicottero del medico di emergenza Pelikan 2 e poi sono anche stati allertati anche i vigili del fuoco volontari della zona. Le condizioni del piccolo erano comunque molto gravi.

Cordoglio nel paese. “Tutto il paese è sotto shock e si stringe intorno alla famiglia“, dice il sindaco Philipp Kerschbaumer.

Dramma a Ponte Gardena: non ce l’ha fatta il piccolo caduto dal balcone



Viste le gravi ferite, il piccolo è stato rianimato sul posto e portato in aereo prima all’ospedale di Bolzano e poi all’ospedale di Verona, dove è deceduto in seguito per le gravi ferite riportate.



I suoi genitori, che vivono a Ponte Gardena da due anni e mezzo, sono originari della Macedonia e hanno altri due figli. I carabinieri stanno ora indagando sulle circostanze esatte della tragedia per capire che cosa sia successo il giorno in cui il piccolo è caduto dal balcone.

( fonte foto pagina FB Alto Adige Tv)