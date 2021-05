Denise Pipitone, ispezione in casa di Anna Corona, la vicina: “Lì un pozzo con acqua”

I Carabinieri sono ancora a lavoro nell’ispezione che hanno deciso di fare oggi, 5 maggio 2021, nella casa che fu di Anna Corona, alla ricerca di non si sa bene cosa. In un primo momento si era detto che si stava cercando il cadavere di Denise Pipitone, i suoi resti, visto che sono passati 17 anni. Questa notizia è stata smentita successivamente: le forze dell’ordine avrebbero fatto sapere che si cercano delle tracce di lavori. Ma è chiaro che cercando delle tracce di lavori e quindi di possibili ristrutturazioni, si pensa che in quella casa, almeno per qualche tempo, ci sia stata qualcosa da cercare. Oggi nell’abitazione in cui Anna Corona viveva nel 2004, non ci vive nessuno ma non è più di sua proprietà. Sarebbe di una persona che vive fuori, come ha spiegato anche una vicina di casa ascoltata dai giornalisti. La donna anche nella diretta di Pomeriggio 5 in onda oggi, ha raccontato che in quella casa non c’è una botola ma ha parlato di un pozzo.

Denise Pipitone ultime notizie: si cerca qualcosa nella casa che fu di Anna Corona

La donna intervistata dai tanti giornalisti arrivati oggi a Mazara ancora prima che la notizia esplodesse, per la manifestazione dedicata a Denise, ha raccontato quello che lei ha visto in questi ultimi anni. Ossia che la persona che ha comprato la casa si lamentava spesso di infiltrazioni e che negli ultimi anni sono arrivati più volte i muratori per fare lavori. “Non c’è nessuna botola c’è un pozzo con dell’acqua” ha detto la donna anche se i giornalisti si chiedono cosa ci faccia un pozzo in un garage.

Questa sera a Mazara del Vallo si terrà comunque la manifestazione per chiedere che si continui a indagare sulla scomparsa di Denise Pipitone affinchè Piera Maggio e suo marito, il papà di Denise, possano avere giustizia per quello che è successo.