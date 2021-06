Denise Pipitone ultime notizie: si cerca in Romania una ragazza di nome Antonia

E’ più che convinta di aver visto nel 2018 nel campo Rom in Francia una ragazza molto simile a Denise Pipitone. Ne parla anche nella puntata di Storie Italiane in onda l’11 giugno 2021, Marianna, la ragazza che tre anni fa andò nel campo francese e che oggi, dopo aver scoperto la storia di Denise Pipitone, crede che la donna del video di Milano possa essere la stessa con cui lei parlò in quella occasione. Non ha dubbi: la donna che tutti chiamavo Silvana ma che da lei si fece chiamare Florina, è la stessa che si vede nel video girato da Grieco, il video nel quale ci sarebbe anche la piccola Denise Pipitone, la bambina che la donna chiama Danas.

Mariana dice di averla vista quella ragazza che nel 2018 doveva avere circa 18 anni, anche se non sapeva la sua vera età, e di ricordarla. Di aver riscontrato una grande somiglianza con Denise Pipitone. Quella ragazza si chiama Antonia e vivrebbe oggi in Romania. Potrebbe quindi essere questa una nuova pista da seguire.

Mariana, che aveva parlato con i giornalisti di Chi l’ha visto e anche con le forze dell’ordine, continua il suo racconto anche nel programma di Eleonora Daniele, Storie Italiane e aggiunge dettagli su quello che ricorda. Anche se sono passati tre anni, molte cose le rimasero impresse e oggi può raccontarle.

Da Storie Italiane nuova segnalazione sul caso Denise Pipitone: potrebbe essere in Romania?

Le parole di Mariana nel programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele: “C’era una ragazza, la presunta figlia di Florina. Io non ho mai sentito chiamarla Danas, ma non sapeva la sua età, avrà avuto tra i 17 e i 18 anni. Era molto traumatizzata, parlava pochissimo francese, parlava poco italiano, parlava sinti, ma non parlava quasi mai in realtà e si faceva capire a gesti. Era messa male, ricordo che non aveva i denti, spesso le tremavano le mani. Ricordo che era molto controllata e che non le veniva mai permesso di uscire nel campo rom.”

Mariana passò anche del tempo con questa ragazza in una stanza d’hotel e in quella occasione questa giovane le disse che Floriana non era sua madre e che lei non sapeva nulla della sua famiglia biologica.

Ora si apre quindi una nuova pista che da Parigi porta in Romania: è davvero possibile che quella ragazza, Antonia, sia Denise Pipitone?