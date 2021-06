La rabbia di Silvana: “Non sono io la donna con Denise Pipitone, non c’entro nulla”

I giornalisti di Chi l’ha visto si sono messi sulle tracce della donna che sembrava somigliare alla persona del video di Milano; il famoso video nel quale si vede una bambina, per molti Denise Pipitone ( chiamata nel video Danas) e una donna che è al suo fianco. Da 16 anni si crede che quella sia una donna di origine rom, probabilmente la stessa che ha preso in custodia Denise Pipitone e che l’ha portata lontano dall’Italia. E in questi anni sono stati fatti migliaia di appelli nel tentativo di rintracciare quella persona, anche per capire se la bambina non fosse Denise. Poche settimane fa una ragazza, Mariana, fa una denuncia e dice che ha riconosciuto nella donna che si vede in questo famoso video, una sua parente che vive in un campo Rom. Ancora prima inizia a circolare questa foto, che ritrarrebbe appunto la donna in questione. Si tratterebbe, dicono tanti, di tale Silvana, una rom latitante irrintracciabile. La ragazza, Mariana, dice che in realtà lei l’ha vista, era a Parigi e si faceva chiamare Florina, ma non solo. Dice che insieme a questa donna c’era anche una ragazza della stesa età di Denise, che parlava un po’ italiano un po’ francese ed era sorvegliata a vista. Mariana, a tre anni di distanza da quell’incontro, nota una somiglianza con Denise ( dice che solo poche settimane fa ha scoperto tutta la storia della bambina di Mazara). E individua quindi in Silvana/Floriana, la donna che sarebbe stata in questo campo rom con la presunta Denise.

Nella puntata di Chi l’ha visto in onda il 16 giugno, questa donna, Silvana, ci ha messo la faccia per smentire in tutti i modi diverse cose. La prima: non era lei la donna nel video girato da Felice Grieco a Milano. Mostra anche le immagini che la ritraggono nel 2014, quando era già molto diversa dalla donna con la coda che accompagnerebbe appunto Denise. La seconda: non ha mai vissuto in un campo rom in Francia. Negli ultimi anni è sempre stata in Italia e a testimonianza di questo, porta in trasmissione delle bollette della luce a altre utenze intestate a lei, sono della sua casa in provincia di Bergamo. Non solo, per dimostrare che in quel periodo, lo stesso indicato da Mariana, non poteva neppure essere per sbaglio in Francia, mostra una multa che le è stata fatta perchè stava guidando senza patente.

Lo sfogo di Silvana da Chi l’ha visto: non sono io la donna con Denise Pipitone

“Io non dormo da 8 giorni”, ha detto Silvana sottolineando di essere stata male per le accuse arrivate nei suoi confronti, di vergognarsi e di sentirsi umiliata. “Non c’entro nulla – ha aggiunto – col caso di Denise Pipitone”. Le foto di Silvana infatti sono finite in rete, sono finite in centinaia di gruppi sui social e contro di lei si è scatenata una vera e propria caccia alle streghe tanto che la donna ha detto di essere andata in depressione, per il peso di tutto quello che è accaduto.