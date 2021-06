Denise Pipitone ultime notizie, parla Toni Pipitone: “Tutti devono cercare la verità”

Mentre Piera Maggio continua la sua battaglia contro la trasmissione Quarto Grado, e annuncia che la cosa andrà avanti dai social, e si sposterà nelle sedi opportune, dopo la diffida che è stata ignorata, di avviso totalmente diverso è Toni Pipitone. L’uomo che ha cresciuto per anni Denise credendo che fosse sua figlia, parla con la giornalista di Quarto Grado Ilaria Mura e la invita ad andare avanti. Invita lei e tutti gli altri giornalisti che si stanno occupando della vicenda a fare il loro lavoro perchè la sola cosa che conta è vedere tornare a casa Denise. Dopo 17 anni di bugie, serve adesso che si parli e che si vada tutti verso la stessa direzione, spiega Toni Pipitone che chiede discrezione nel trattare il caso.

“Tutti devono continuare a cercare la verità” dice Tony che non vuole mostrarsi in viso ma che parla con i giornalisti di Quarto Grado. L’ex marito di Piera Maggio continua dicendo che si deve andare avanti perchè questa storia deve arrivare a una conclusione.

Denise Pipitone ultime notizie: Toni Pipitone parla a Quarto Grado

“A me interessa che tutti assieme cerchiate di risolvere questa cosa” ha detto Toni Pipitone, nella sua intervista audio con la giornalista di Quarto Grado. “Per me va bene tutto, l’importante è che si arrivi alla verità” ha continuato l’uomo. Pipitone ha poi detto che a lui interessa arrivare a un finale per questo motivo vuole che tutti si occupino del caso, perchè pensa che solo in questo modo si scoprirà quella che è la verità su questa storia. Toni dice di voler capire cosa sia successo perchè sono passati 17 anni e lui ancora non sa nulla di quello che è accaduto il maledetto giorno in cui Denise è scomparsa e che forse adesso è il momento di fare chiarezza su tutto. Non solo: “Io voglio sapere che cosa è successo quel giorno ma anche prima, perchè la cosa è stata organizzata prima.Io so solo che mi sono svegliato sono andato a lavorare e quando sono tornato mia figlia non c’era più.”