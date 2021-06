Saman ultime notizie, a Chi l’ha visto parla il suo fidanzato: “Ora possono anche uccidermi”

Dal primo giorno il fidanzato di Saman ha cercato di fare il possibile per la ragazza. E’ andato dalle forze dell’ordine a chiedere aiuto, proprio come lei gli aveva detto di fare qualora non si fosse fatta sentire per qualche giorno. Non è stato creduto e allora ha chiamato la comunità dove Saman viveva a Bologna, per chiedere a loro di intervenire. Solo dopo questa seconda richiesta di aiuto il ragazzo, che era stato minacciato per settimane dalla famiglia di Saman, è stato creduto ed è partita la macchina delle ricerche. Ormai però i genitori di Saman erano scappati in Pakistan, i suoi parenti rimasti in Italia avevano iniziato la grande fuga per poi essere rintracciati all’estero. E di Saman, nessuna traccia. Sono passati due mesi dal giorno in cui di Saman si perdono le tracce, probabilmente la notte del suo omicidio. E del cadavere di Saman non ci sono tracce.

Oggi il suo fidanzato, una delle poche persone che ha cercato di fare qualcosa per la ragazza, parlerà per la prima volta in tv e lo farà nella puntata di Chi l’ha visto in diretta oggi 30 giugno 2021 su Rai 3. Ha paura il giovane pakistano ma allo stesso tempo vuole parlare per raccontare la verità su questa vicenda.

A Chi l’ha visto parla il fidanzato di Saman: le ultime notizie

“Non mi importa niente della mia vita, possono anche uccidermi“ ha detto il fidanzato di Saman nella sua intervista per Chi l’ha visto. I familiari di Saman in questi mesi, dopo aver saputo che la ragazza si era fidanzata con questo giovane che vive nel Lazio, sono arrivati persino a minacciare i familiari in Pakistan, pur di interrompere una relazione che non potevano approvare. Il ragazzo aveva infatti raccontato che anche i suoi erano stati minacciati: era stato detto loro che questa storia doveva finire altrimenti ci sarebbe stata una strage. E chi è disposto a uccidere una ragazza di 18 anni appena compiuti, probabilmente può fare anche altro.

Nella puntata di Chi l’ha visto in onda questa sera, il giovane racconterà anche quello che è successo prima della morte di Saman, visto che si è molto parlato di questo viaggio che avevano fatto insieme a Roma, che avrebbe scatenato l’ira della famiglia della diciottenne. L’appuntamento è come sempre per le 21,20 di oggi in diretta su Rai 3.