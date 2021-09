Lo strazio di Daniel, il fidanzato di Chiara: “Ti amerò per sempre, ti porterò sempre con me”

“Tu sei e resterai per sempre la mia metà, la parte che mi completa, la mia ragione di vivere” inizia con queste parole il saluto che Daniel, il fidanzato di Chiara Ugolini, la ragazza di 27 anni uccisa in provincia di Verona, le ha dedicato. E’ stato lui a trovare Chiara ormai senza vita, in una pozza di sangue nella cucina della casa in cui vivevano insieme. Una scena che di certo Daniel non potrà dimenticare facilmente. Oggi Chiara non c’è più, un mostro ha stroncato la sua giovane vita, le ha impedito di realizzare i sogni che aveva nel cassetto, di amare il suo Daniel con il quale sperava e sognava di sposarsi alle Maldive. Chiara non c’è più, forse per un capriccio, per la crudeltà di un uomo che la guardava dal balcone e ha pensato di poterle fare del male senza essere punito. Quell’uomo è stato arrestato, ma nessuno potrà mai ridare Chiara alla sua famiglia, e il cuore di Daniel, è spezzato.

Il saluto di Daniel alla sua Chiara sui social

Il ragazzo, postando alcune delle immagini più belle della loro vita insieme ha poi scritto: “Abbiamo passato mille avventure, ma era solo l’inizio, avevamo migliaia di progetti insieme rimasti in sospeso. Ma non ti preoccupare amore mio, ti porterò per sempre con me, dentro al mio cuore. Gireremo tutto il mondo insieme e so che tu sarai sempre al mio fianco per tutta la vita. Ti amo Chiara, ti amerò per sempre e questo non cambierà mai e tu lo sai.” Ama viaggiare il ragazzo e lo stava facendo anche con Chiara. Lei però ora non c’è più.

Decine e decine i commenti e le parole di conforto per Daniel che trova anche la forza di rispondere a chi gli esprime cordoglio. E ribadisce: “La porteremo sempre in giro per il mondo con noi… promesso“. Parole quelle di Daniel, che hanno davvero commosso. Come quel sorriso di Chiara, che aveva tutta una vita davanti e che è stata uccisa barbaramente in un giorno di settembre maledetto.