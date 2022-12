Tragico incidente nel barese: auto contro pullman, a Modugno muoiono tre giovanissimi

E' drammatico il bilancio dell'incidente avvenuto nella tarda serata di domenica nel barese: sono tre le vittime 21 anni, 19 anni, 25 anni

Continua a scorrere il sangue sulle strade italiane. Gli incidenti stradali hanno caratterizzato il ponte dell’Immacolata, con molte vittime, anche giovanissime. E poche ore fa, un altro drammatico incidente stradale è avvenuto in Puglia. A Modugno, in provincia di Bari, tre ragazzi sono morti e altri due sono rimasti gravemente feriti in un incidente avvenuto la scorsa notte sulla strada statale 96 in direzione Altamura. Il bilancio è davvero drammatico e le forze dell’ordine cercano di ricostruire la dinamica dei fatti per capire che cosa è successo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 21enne rimasto coinvolti in questo tragico incidente, è deceduto sul colpo. Successivamente hanno perso la vita anche due giovani, di 19 e 25 anni, che erano state trasportate in ospedale. Gli altri feriti sarebbero in pericolo di vita. Il gruppo viaggiava a bordo di una Mini Cooper, guidata da un 29enne, che si è scontrata contro un pullman guidato da un 65enne.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. A quanto si apprende, dopo l’impatto con il pullman, l’auto ha urtato contro lo spartitraffico e poi contro il muro sul lato destro della carreggiata.

I ragazzi rimasti coinvolti in questo drammatico incidente nel barese, erano a bordo di un’auto, sulla statale 96, quando si sono scontrati con un pullman, all’altezza della stazione di servizio, tra Modugno e Palo del Colle. Nell’impatto l’auto si è letteralmente accartocciata e i vigili del fuoco hanno dovuto estrarre il conducente, il ragazzo di 21 anni morto sul colpo, dalle lamiere. I media locali in un primo momento avevano parlato solo della morte del giovane, purtroppo però il bilancio si è aggravato, dopo che in ospedale, anche due ragazze, si sono spente.