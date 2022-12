Non ce l’ha fatta il dottor Falcetto: è morto dopo esser stato aggredito nel parcheggio a San Donato Milanese

Purtroppo non ce l'ha fatta il dottor Giorgio Falcetto: è morto in ospedale dopo esser stato aggredito nel parcheggio da un uomo con una accetta

Non ci sono purtroppo buone notizie. Le condizioni del dottor Giorgio Falcetto sono risultate sin da subito molto gravi e poche ore fa, è arrivata la notizia dall’ospedale San Raffaele, dove era stato portato, dopo l’aggressione nel parcheggio del Policlinico di San Donato Milanese. Non ce l’ha fatta, troppo gravi i danni riportati nell’aggressione. E’ morto poche ore fa il medico che sarebbe stato aggredito a causa di una discussione nel parcheggio da un uomo, con precedenti penali, che dice di esser stato un suo ex paziente. Il racconto dell’assassino, fermato pochi minuti dopo i fatti a Rozzano, nel milanese, non sembra però trovare riscontri negli archivi del pronto soccorso dove il dottor Falcetto lavorava e avrebbe curato il paziente. Il dottor Falcetto è stato assassinato a colpi di ascia dopo una banalissima discussione. Questa sembra essere la ricostruzione più attendibile. Troppo gravi le lesioni alla testa, neppure l’intervento tempestivo dei medici è servito per salvare la vita all’uomo che lascia una moglie e 5 figli.

Chi è l’assassino del dottor Falcetto

L’uomo che ha ucciso il dottor Falcetto è Benedetto Bifronte, un 62enne con vecchi precedenti per truffa e armi, originario del Messinese ma da anni a Rozzano (Milano), è ora accusato di omicidio volontario. I carabinieri lo hanno fermato martedì pomeriggio dopo una caccia all’uomo durata ore. Per lui il pm Giovanni Polizzi ha chiesto la convalida del fermo al giudice e la custodia cautelare in carcere. Il suo racconto non convince le forze dell’ordine: non sembrano esserci mai stati dei contatti tra il Bifronte e il dottor Falcetto. Tra l’altro si aggreverebbe la sua posizione, si potrebbe passare a un omicidio premeditato. Per il momento, la pista è quella della lite finita in tragedia.

Lo sgomento per la morte del dottore

«Apprendo con grande dolore la notizia della morte del dottor Giorgio Falcetto, selvaggiamente aggredito. Esprimo il cordoglio e la vicinanza di tutta la Regione Lombardia e dei lombardi ai suoi familiari e ai suoi cari. Una preghiera per il dottor Giorgio», il ricordo del governatore lombardo Attilio Fontana.