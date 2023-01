Soliera lite in famiglia: un morto e due feriti

Lite finisce in tragedia a Soliera: due persone in ospedale, un'altra morta. Sarebbe stato un cognato a ferire i parenti e poi si sarebbe impiccato

Pochissime ancora le notizie che arrivano dalla provincia di Modena, le forze dell’ordine stanno mettendo insieme i pezzi. Al momento sappiamo che tutto è iniziato da una lite in famiglia ed è finita con la morte di una persona. Secondo quelle che sono le ultime notizie in arrivo da Soliera, ci sarebbe stata una forte litigata. La vittima sarebbe il cognato delle due persone rimaste coinvolte, entrambe ferite. L’uomo si sarebbe tolto la vita dopo aver aggredito le altre due, impiccandosi. Ma per il momento le notizie sono confuse. Tutto sarebbe successo a Soliera in via Marconi, intorno all’ora di pranzo.

Una persona è morta e le altre due, un uomo e una donna, sono state portate all’ospedale di Baggiovara, entrambi in condizioni gravi. Uno dei feriti ha riportato un importante trauma cranico. Sul posto sono subito arrivati tre mezzi del 118 e i carabinieri oltre al sindaco Solomita. Nessun’altra informazione al momento.

La prima ricostruzione: le ultime notizie

Potrebbe esserci stata una lite, con le due persone ferite finite in ospedale aggredite dal cognato che poi, in un secondo momento si è tolto la vita, forse pensando di aver ucciso i suoi parenti. Si aspettano le notizie ufficiali date dalle forze dell’ordine.