Alessia Pifferi è sconvolgente la sua confessione: Diana lasciata spesso sola per tutto il week end

Lascia senza fiato il racconto di Alessia Pifferi a poche ore dalla morte di sua figlia Diana: racconta di come, il fine settimana lasciava da sola sua figlia per uscire con il suo compagno

Non trova subito le parole Alessia Pifferi, quando interrogata per la prima volta, dopo la morte della sua bambina, deve spiegare perchè è successo. Deve spiegare, o almeno provare a farlo, il perchè di quella decisione. Come si può lasciare una bambina così piccola da sola in casa per sei giorni? Come si può abbandonare una creatura senza acqua, senza cibo, nel torrido caldo estivo di una città come Milano?

“Ho fatto una cosa che non andava fatta” dice Alessia Pifferi a chi la sta interrogando, poche ore dopo la notizia della morte di Diana. Ieri sera, la trasmissione Quarto Grado, nella puntata in diretta del 26 maggio 2023, ha mostrato per la prima volta la confessione della Pifferi. Oggi in carcere, la donna aspetta la decisione dei giudici, mentre si svolge appunto il processo che la vede imputata.

La confessione di Alessia Pifferi-Ultimenotizieflash.com

Le parole di Alessia Pifferi nella sua confessione

Si guarda intorno e cerca le parole giuste per rispondere a chi le chiede se si sia reso conto di quello che ha fatto a sua figlia:

Non pensavo potesse morire, pensavo più a un malore dovuto ad altro, ero preoccupata e agitata ma sono rimasta fuori

Poi ha raccontato quello che è successo quando, dopo essersi allontanata da casa per sei giorni, lasciando sua figlia da sola, è tornata da lei:

Il lunedì mattina sono tornata a casa Diana era nel suo lettino senza pannolino. Quando l’ho vista mi sono spaventata, aveva mani e piedi viola, sono andata nel panico. L’ho presa e le ho fatto un massaggio cardiaco ma nulla

Quello che è emerso in questi mesi di indagine, è che non era la prima volta che Alessia Pifferi lasciava sua figlia da sola. Nelle sue abitudini c’era questa “consuetudine”: usciva il venerdì sera e rientrava il lunedì mattina. In quei fine settimana Diana veniva lasciata sola in casa con due biberon di latte e quattro bottigliette d’acqua. Lo racconta la stessa Alessia Pifferi nel video che è stato mostrato in esclusiva nel corso della puntata di Quarto Grado del 26 maggio 2023.

Glielo richiedono due volte, gli inquirenti che stanno ascoltando le sue parole. Le chiedono se lei realmente per tre giorni lasciava sua figlia da sola a casa e la Pifferi risponde:

Si, infatti ero sempre molto agitata, avevo sempre il pensiero di mia figlia a casa

La Pifferi racconta nel suo interrogatorio, che appena tornava a casa, la cambiava e la lavava subito ma lei la trovava bene fisicamente. Spiega poi che il fatto che avesse portato via molti vestiti, non significa che aveva deciso di restare fuori per una settimana. E’ capitato. Doveva restare fuori come sempre e quando è andata via la bambina era a letto.

E’ davvero scioccante il modo in cui questa donna, racconta delle sue abitudini, come se tutto fosse normale, mentre chi ascolta le sue parole, trova persino difficile porre le domande giuste. Per la Pifferi invece, la vita di una madre che lascia una bambina così piccola da sola, per andare fuori città e incontrare il suo compagno e passare un week end d’amore, era una cosa che non dovrebbe stupire. E invece, lascia davvero senza parole.