Facciamo il cioccolaccio di Sal De Riso, la ricetta da La prova del cuoco del 17 febbraio 2020

Tra le ricette di Carnevale per La prova del cuoco non può mancare il cioccolaccio di Sal De Riso, la ricetta di oggi 17 febbraio 2020. Sal De Riso ha preparato in diretta su Rai 1 le chiacchiere e il cioccolaccio, possiamo servire i due dolci insieme nella coppa o separati. Due ricette di Carnevale in una oggi a La prova del cuoco, due ricette di Sal De Riso per la festa più divertente dell’anno. La ricetta del cioccolaccio La prova del cuoco proposta dal maestro campano è molto semplice e veloce, poi si mette tutto in frigo e si conserva per più giorni. Sal De Riso completa il cioccolaccio nella coppetta di vetro aggiungendo pinoli appena tostati e pezzi di cedro candito, in più aggiunge anche le chiacchiere. Buon Carnevale a tutti. Qui la ricetta delle chiacchiere di oggi.

LA RICETTA DEL CIOCCOLACCIO DI SAL DE RISO DALLE RICETTE LA PROVA DEL CUOCO

Ingredienti per il cioccolaccio La prova del cuoco: 800 g di acqua, 400 g di zucchero, 200 g di cacao amaro in polvere, 30 g di amido di mais, 140 g di cioccolato fondente al 70%, 250 g di latte condensato, 60 g di burro fresco e sale

Preparazione: in una pentola misceliamo lo zucchero con il cacao, mescoliamo, uniamo l’amido di mais e il sale, mescoliamo. Stemperiamo poi le polveri con l’acqua che però aggiungiamo poco alla volta lavorando con la frusta. Ottenuto un composto omogeneo possiamo aggiungere anche il latte condensato, mescoliamo bene e mettiamo la pentola sulla fiamma, impostiamo un fuoco moderato, come si fa per la crema pasticcera, deve quindi cuocere bene. Facciamo bollire per circa 2 minuti e solo dopo togliamo dal fuoco.

Togliamo subito il cioccolaccio dalla pentola e lo versiamo in un contenitore d’acciaio. Inseriamo adesso il cioccolato fondente a pezzetti e lavoriamo con il frullatore a immersione. Solo dopo possiamo aggiungere il burro a pezzetti, quando il composto in pratica avrà raggiunto una temperatura più bassa – 40 – 50 gradi. Mescoliamo, emulsioniamo bene. Facciamo raffreddare del tutto e poi serviamo nelle coppette di vetro. Possiamo aggiungere anche delle chiacchiere, magari pioli appena tostati e cedro candito.