La ricetta degli spaghetti al pomodoro di Elisa Isoardi

In cucina per La prova del cuoco oggi 10 giugno 2020 anche Elisa Isoardi con la ricetta degli spaghetti al pomodoro, una delle ricette base della nostra tradizione. Mentre la conduttrice prepara la sua pasta al pomodoro era Sandra Milo a intervistarla chiedendole dell’amore e della gelosia. Momenti di imbarazzo per Elisa Isoardi che mentre cucinava ha dimenticato di dire come si preparano gli spaghetti al pomodoro. Perché cucinare se poi non si mostra tutto nel dettaglio? Tutti sanno preparare gli spaghetti al pomodoro ma scopriamo con gli ingredienti suggeriti come li prepara la bella conduttrice de La prova del cuoco. Certo più interessante oggi la bella intervista di Sandro Milo, un momento in cui Elisa ha potuto tirare fuori qualche emozione ma il tutto è durato davvero poco. Ecco la ricetta La prova del cuoco di Elisa Isoardi per la pasta al pomodoro velocissima.

RICETTE LA PROVA DEL CUOCO OGGI 10 GIUGNO 2020 – ELISA ISOARDI PREPARA GLI SPAGHETTI AL POMODORO E BASILICO

Ingredienti: 280 g di spaghetti

Per la crema di pomodoro: 300 g di pomodori datterini o piccadilly, basilico fresco, olio di oliva, sale, 1 spicchio di aglio (facoltativo)

Per guarnire: basilico, olio di oliva, sale e pepe

Preparazione: iniziamo dalla crema al pomodoro, laviamo i pomodori e li tagliamo a pezzetti, facciamo marinare nella ciotola con olio, sale, basilico e se vogliamo anche un po’ di aglio. Frulliamo poi il tutto e otteniamo una crema che dobbiamo passare al colino.

Tagliamo il basilico fresco a julienne e condiamo con olio, pepe e sale.

Cuociamo la pasta, gli spaghetti, in acqua bollente e salta, li scoliamo al dente. Versiamo in padella con la crema di pomodorini cruda ma ben calda, saltiamo la pasta e facciamo insaporire. Serviamo gli spaghetti al pomodoro completando con la julienne di basilico o con delle foglie di basilico fresco. Se vogliamo anche un filo di olio di oliva ma niente formaggio.