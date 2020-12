Per Natale facciamo il torrone fatto in casa: 6 ricette

Il torrone non può mancare nella nostra casa a Natale e ci sono molte ricette per fare tanti torroni diversi anche nella nostra cucina. Visto che quello che stiamo vivendo sarà un Natale più casalingo, perchè non provare a fare del torrone in casa? Il torrone si può preparare davvero in tantissimi modi, per questo Natale abbiamo deciso di proporvi 6 ricette, da quelle che abbiamo visto in tv alle ricette più tradizionali. Torrone morbido, torrone classico, torrone al cioccolato…Chi più ne ha più ne metta! Sei ricette per un torrone da fare in casa che potrà essere tra l’altro, anche un dono perfetto da fare a chi vogliamo bene.

1-Il torrone di Luca Montersino da E’ sempre mezzogiorno

Iniziamo con una delle ultime ricette viste in tv suggerita da Luca Montersino che ha preparato nel programma di Rai 1 un torrone speciale. Torrone morbido con le nocciole, vediamo come si prepara.

2- Da Detto Fatto la ricetta del torrone da fare in casa di nonna Giustina

Tra le ricette più semplici per fare del torrone in casa ecco quella di nonna Giustina, direttamente da Detto Fatto

3- Torrone napoletano di Anna Serpe

Direttamente dalla tradizione napoletana ecco il torrone che Anna Serpe ha preparato in una delle ultime puntate in onda de La prova del cuoco

4-Per gli amanti del cioccolato la ricetta del torrone morbido al cioccolato

E per chi ama il torrone morbido e anche al cioccolato, arriva una ricetta sempre vista in tv a La prova del cuoco

5- Il torrone morbido alla frutta di Luca Montersino

Un altro suggerimento per preparare il torrone fatto in casa per Natale. Facciamo il torrone morbido alla frutta, un’idea di Luca Montersino sempre vista in tv

6-Una ricetta internazionale con il torrone americano di Ambra Romano