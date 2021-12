Un menu di Natale a base di pesce: 7 antipasti

Mancano ormai pochissimi giorni al Natale ed è arrivato il momento di pensare al menu per il pranzo di Natale o per la cena della vigilia. Abbiamo quindi pensato a una selezione di ricette per voi. Iniziamo con degli antipasti, per un meno a base di pesce. Vi suggeriamo quindi sette ricette per un menu a base di pesce: sette antipasti che si preparano appunto con il pesce e che sono davvero molto semplici da fare in casa. Abbiamo selezionato sette ricette viste in tv preparate della più amate cuoche/esperte di cucina e non solo. Vediamo quindi la nostra selezione.

Un meno di Natale a base di pesce

Per voi quindi abbiamo pensato a una selezione di ricette per un menu a base di pesce assolutamente perfetto per il Natale ma in generale per i prenzi e le cene delle feste.

Un tris di antipasti per Natale a base di pesce

Abbiamo quindi iniziato di pensare con un antipasto suggerito da Benedetta Rossi, per chi non ha molta abilità in cucina e cerca quindi una ricetta semplicissima.

La ricetta dell’insalata russa con nasello

Restando sempre nel capitolo antipasti ( ma si può trattare anche di un ottimo contorno) abbiamo pensato a un altro piatto molto semplice da preparare: l’insalata russa di nasello con la ricetta di Benedetta Parodi.

Ricette Natale a base di pesce: insalata russa di salmone

Sempre dalla cucina di Benedetta Parodi arriva un’altra versione dell’insalata russa, questa volta di salmone

Ricette di Natale: le capesante

Tra le ricette di Anna Moroni, consigliatissima questa sua versione delle capesante

Gonfiotti con ricotta e acciughe

Sempre dalla cucina di Anna Moroni arriva la ricetta dei gonfiotti con ricotta e acciughe

Ricette Natale: prepariamo il salmone marinato

E ancora, visto che il salmone è spesso protagonista dei menu a base di pesce, per un antipasto molto semplice, ecco la ricetta del salmone marinato

Ricette antipasti di Natale: la tortiera di baccalà

Non può mancare il baccalà per le feste, ed ecco la ricetta che abbiamo scelto per voi

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".