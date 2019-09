Roma Jazz Festival 2019: artisti ospiti, biglietti e tema 43esima edizione evento

Dall’1 novembre all’1 dicembre 2019 ci sarà, come ogni anno, la nuova edizione del Roma Jazz Festival, precisamente la 43esima. A intrattenere il pubblico ci saranno mostri sacri come Antonio Sánchez e Ralph Towner. Con ben 21 concerti questo evento musicale riuscirà ad animare la Capitale. Il Festival è realizzato con il contributo della MIBAC (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) ed è prodotto da IMF Foundation in co-realizzazione con Fondazione Musica per Roma. Vediamo insieme i dettagli dell’evento.

ROMA JAZZ FESTIVAL 2019 DALL’1 NOVEMBRE ALL’1 DICEMBRE: TUTTE LE INFO SULL’EVENTO

La 43esima edizione del Roma Jazz Festival vedrà ben 21 concerti tra l’Auditorium Parco della Musica, la Casa del Jazz, il Monk e l’Alcazar. Ad animare la Capitale ci saranno ovviamente grandi artisti. Stiamo parlando di Antonio Sánchez, Ralph Towner, Abdullah Ibrahim, Dave Holland e Archie Shepp. Saranno protagonisti della scena anche Kokoroko, Donny McCaslin e Cory Wonge Moonlight Benjamin. Non mancheranno le deviazioni mediterranee dei Radiodervish e dell’ensemble Mare Nostrum con Paolo Fresu, Richard Galliano e Jan Lundgren. Per quanto riguarda i volti femminili, spuntano i nomi di Linda May Han Oh, Dianne Reeves, Elina Duni e Carmen Souza. Infine, intratterranno il pubblico Federica Michisanti, Tigran Hamasyan, Luigi Cinque, Roberto Ottaviano, Big Fat Orchestra e Gabriele Coen.

Il titolo di questa 43esima edizione è No borders. Migration and integration e vede un programma realizzato con lo scopo di indagare sulla musica jazz e su come oggi riesca a lottare vecchie e nuove forme di esclusioni e a creare perfette occasioni di confronto e incontro tra le persone.

Il jazz, nato come risultato di eventi drammatici che riguardano le discriminazioni razziali, rappresenta un linguaggio universale. Permette a coloro che lo vivono di rispondere a tutte quelle domande e a quelle tensioni che vengono suscitate da queste tematiche. Proprio per tale motivo, il Roma Jazz Festival 2019 ha come obbiettivo quello di rompere le discriminazioni di genere e di far riflettere sul dramma delle nuove migrazioni. Le prevendite dei biglietti sono già attive su TicketOne. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero +39 06 69345132.

