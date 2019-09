Giornate Fai Autunno 2019 Roma: elenco luoghi aperti da visitare il 12 e 13 ottobre

Appuntamento imperdibile quello delle Giornate FAI Autunno 2019, previste per sabato 12 e domenica 13 ottobre. L’iniziativa invita, come ogni anno, a scoprire più di 600 luoghi in oltre 200 città di tutta Italia. L’obbiettivo è quello di permettere ai visitatori di avere accesso ai luoghi, che solitamente sono inaccessibili. Tutti avranno l’opportunità di scoprire nuovi posti, culturali e naturalistici, di cui magari si sente parlare poco. Un evento a cui non si può sicuramente mancare. Tra le città che avranno più luoghi aperti ci sarà ovviamente la capitale, Roma.

Non c’è quindi da stupirsi se con l’avvicinarsi delle date dell’evento, tantissimi appassionati o semplici camminatori ricerchino informazioni su Giornate Fai autunno 2019 Roma. Precisiamo subito che per conoscere i luoghi aperti a Roma per le giornata Fai, sarà necessario attendere il prossimo 3 ottobre quando il Fondo Ambiente Italiano pubblicherà gli elenchi definitivi. Per conoscere come funzionano le Giornate FAI Autunno 2019, invece, vi invitiamo a leggere questa guida con tutte le info su come partecipare.

GIORNATE FAI AUTUNNO 2019 A ROMA: TUTTI I LUOGHI CHE APRIRANNO LE LORO PORTE SABATO 12 E DOMENICA 13 OTTOBRE

Anche quest’anno Roma decide di aprire le porte alle Giornate FAI d’autunno, il 12 e il 13 ottobre. I Gruppi Giovani del FAI invitano i visitatori a scoprire più di 600 luoghi presenti in tutta Italia. Posti straordinari che ancora non conosciamo e che vale davvero la pena visitare. Alla scoperta delle tante meraviglie d’Italia più o meno note, i visitatori avranno l’opportunità di vivere sensazioni forti e indimenticabili. Ma cosa sarà possibile visitare nella Capitale? Come lo scorso anno, durante l’edizione primaverile, Roma permetterà ai visitatori di avere accesso a diversi luoghi, tutti da scoprire. Posti insoliti e poco conosciuti, che potranno essere visitati attraverso itinerari tematici e aperture speciali.

Grandi protagonisti di questa iniziativa sono i Gruppi FAI Giovani. Sono proprio loro a rendere questi due giorni così speciali. Un weekend unico e irripetibile che vede come unica protagonista l’Italia e le sue città, coinvolte a sostegno della campagna di raccolta fondi del FAI, Ricordati di salvare l’Italia, che sarà attiva per il mese di ottobre. Due giorni speciali che permetteranno agli italiani di stupirsi e di cogliere tutta la magia del territorio. Sono in tutto 680 i luoghi del nostro Paese che apriranno le porte ai visitatori durante questo weekend. Sono stati selezionati dai Gruppi FAI Giovani in quanto speciali, originali e bellissimi. Vedremo il prossimo 3 ottobre quali sono quali sono i luoghi scelti nella città di Roma per le Giornate FAI d’autunno 2019.

