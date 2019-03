Harry e il principino George non hanno foto insieme, svelato il motivo (Foto)

In pochi l’avranno notato ma il principe Harry e il principino George non sono mai apparsi insieme e da soli in una foto (foto). Non esiste un solo scatto di zio e nipote, a parte forse una foto con George neonato. Loro due sono tra i membri più amati dai sudditi inglesi, strano quindi che non abbiano mai posato per un fotografo. Nessuna foto insieme, almeno tra quelle ufficiali, ma perché? Le due esperte di affari reali, Lisa Ryan e Kaitilin Menza, si sono poste il quesito e hanno dato una risposta. Ogni dettaglio della famiglia reale inglese viene analizzato e anche l’assenza di immagini di Harry e George insieme. Lisa Ryan ha una sua spiegazione, niente di ufficiale, in questo caso non c’è nessun protocollo da rispettare e ovviamente non c’è niente che ostacoli zio e nipote nel farsi ritrarre insieme.

NESSUNA FOTO DEL PRINCIPE HARRY E DEL NIPOTINO GEORGE INSIEME

“Non è perché ci sono cattivi rapporti con il bambino. Credo sia stata una scelta voluta perché Harry era single e non volevano farlo apparire come il povero zitello Harry che gioca con un bambino sull’erba” è anche superfluo sottolineare l’assenza di problemi tra zio e nipote ma sembra credibile l’ipotesi sul principe single che era meglio non fare apparire come zitello.

Se lo dice l’esperta dei reali inglesi possiamo fidarci ma la stessa Ryan ha aggiunto che forse presto vedremo comparire le prime foto di Harry e il piccolo George insieme. Potrebbe avvenire dopo la nascita del bebè di Harry e Meghan e Finalmente i sudditi inglesi potranno vedere i loro preferiti della famiglia reale insieme. Strano ma vero, c’è sempre qualcosa da notare e di cui parlare sulla famiglia della Regina Elisabetta, se non è per un presunto litigio è per un figlio segreto che spunta dall’Australia.

