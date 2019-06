Ariete, oroscopo Paolo Fox luglio 2019: cosa dicono le stelle per l’oroscopo del mese?

Cosa succederà ai nati sotto il segno dell’ariete a luglio 2019? Scopriamo quali sono le previsioni di Paolo Fox su amore, lavoro e salute. In amore i sentimenti non sono in primo piano in questo momento, e bisogna stare attenti alle liti in famiglia. Nel lavoro è un mese positivo per le trattative e si è pronti per qualcosa di nuovo. La salute sarà messa alla prova da diverse sfide ma le cure sono favorite. PER LEGGERE L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL 2019 DELL’ARIETE, CLICCA QUI.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI LUGLIO 2019 DELL’ARIETE: COSA SUCCEDERA’ IN AMORE, LAVORO E SALUTE SECONDO LE STELLE

AMORE – In amore i sentimenti non sono al primo piano per i nati sotto questo segno. Infatti l’ariete è impegnato in molte cose anche dal punto di vista lavorativo. Giove in aspetto favorevole però porta a non escludere nulla per questo periodo. Non è detto che non torni un amore dal passato. Paolo Fox però ci fa sapere che questo segno difficilmente torna indietro quando si tratta di sentimenti. A luglio 2019, secondo l’oroscopo, ci saranno delle cose da chiarire in famiglia. Le giornate più calde sono il 9, il 15 e il 16 di questo mese. Bisogna essere prudenti anche alla fine del mese. Se nascono delle storie in questo periodo, possono rappresentare più una rivalsa che altro. Attenzione però ai tradimenti, in quanto non risolvono i problemi. Ci sono poi delle coppie che stanno insieme da molto tempo che vedono il loro legame ostacolato da situazioni esterne. Gli ultimi giorni di luglio ci sarà un po’ di confusione ma questo segno sarà in grado di affrontare tutto.

LAVORO – In ambito lavorativo è un buon mese per chi vuole portare avanti delle trattative. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di luglio 2019, l’ariete è pronto per una nuova partenza. Questi mesi del 2019 sono un trampolino di lancio per un 2020 in cui si potrà realizzare qualcosa di più. Chi lavora come libero professionista, potrebbe avere delle riconferme. I fine settimana del mese sono caratterizzati da un cielo interessante, soprattutto dal 23 luglio. Una proposta potrà infatti diventare più concreta. Bisogna prestare attenzione agli obblighi fiscali per non rischiare delle multe. Occhio anche alla distrazione che da sempre costituisce un pericolo per l’ariete.

SALUTE – Sotto questo punto di vista il fisico dei nati sotto questo segno sarà messo a dura prova dai nati sotto questo segno a luglio 2019. Le giornate più pesanti di questo mese saranno il 20 e il 21. Le cure che hanno inizio alla fine di questo mese, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, vanno bene.