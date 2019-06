Toro, oroscopo Paolo Fox luglio 2019: cosa ci dicono le stelle per l’oroscopo del mese?

Cosa ci dicono le stelle del toro per quanto riguarda il mese di luglio 2019? Lo scopriamo grazie a Paolo Fox con il suo oroscopo di questo anno su amore, lavoro e salute. In amore i sentimenti subiscono un rallentamento a causa degli impegni lavorativi. Nel lavoro non manca un po’ di agitazione, nulla però che non si possa risolvere in breve tempo. La salute è caratterizzata da grande stress, e non mancano le distrazioni. PER LEGGERE L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL 2019 DEL TORO, CLICCA QUI.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI LUGLIO 2019 DEL TORO: COSA CI DICONO LE STELLE SU AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – In amore, come vi abbiamo anticipato, può esserci qualche rallentamento per via delle questioni lavorative. A luglio 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del toro, qualcuno sta vivendo una relazione che sembra essere stabile ma che nella sostanza forse non lo è. I problemi possono dipendere, per le coppie di lunga data, da questioni di tipo economico. Le discussioni possono riguardare soprattutto i figli e le spese necessarie per dei cambiamenti in vista. I nuovi legami sono invece favoriti e dunque il consiglio è quello di mettersi in gioco nelle situazioni giuste per fare incontri importanti. Le persone separate possono vivere dei piccoli fastidi che vanno risolti il prima possibile. Possono riaprirsi anche delle questioni con un ex. I pesci e il cancro possono attirare l’attenzione del toro a luglio 2019. Mercurio dissonante le prime due settimane del mese porta a qualche dubbio relativo alle spese da effettuare.

LAVORO – Nel lavoro, a luglio 2019, può esserci un po’ di agitazione. Per fortuna non si tratta di nulla di grave. E’ possibile perdere le staffe se qualcuno cerca di scaricare le proprie responsabilità. Le giornate in cui il toro sarà messo alla prova, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sono il 4, il 5, l’11, il 18 e il 19 di questo mese. La pazienza sarà difficile da avere, ma questo segno alla fine la spunterà, nonostante polemiche e indecisioni. Le trattative rallentano un po’ in questo periodo dell’anno. Bisogna stare attenti ai soldi e alle proprietà immobiliari.

SALUTE – Non manca dello stress a luglio 2019 per chi è nato sotto il segno del toro. Secondo le stelle di Paolo Fox, questo segno deve evitare di fare il passo più lungo della gamba intorno al 10 e al 18 di questo mese. Bisogna evitare anche troppe distrazioni perché possono portare a problemi. E’ importante che il toro faccia una piccola pausa, o che comunque la programmi nel breve termine. Bisogna dedicare un po’ di più tempo a se stessi.