Rapina a mano armata in casa Morata: tanta paura per Alice e i gemellini

Ore di grande paura per la famiglia Morata ma per fortuna, come spiega anche Alice, la moglie del calciatore sui social, adesso è tutto finito. Come ha spiegato proprio la Campello anche sui social, c’è stata una rapina a mano armata nella casa dove la famiglia Morata vive. In casa però al momento della rapina non c’era il calciatore ma solo Alice con i due gemellini. Per fortuna, come racconta anche la fashion blogger sui social, i rapinatori si sono accontentati del bottino, sicuramente molto cospicuo e non hanno fatto nulla a lei e ai bambini. Probabilmente i criminali sapevano che l’ex attaccante della Juventus non sarebbe stato in casa, visti gli impegni con la nazionale; e probabilmente non pensavano di trovare neppure Alice con i bambini. Lei però era in casa e ovviamente ha avuto grande paura, come lei stessa racconta sui social. La notte da incubo però ha avuto un “lieto” fine, perchè si sa, la vita vale molto di più del denaro e di oggetti preziosi.

ALICE CAMPELLO PARLA DELLA RAPINA A MANO ARMATA NELLA SUA CASA: TANTA PAURA PER LEI E PER I BAMBINI

Il messaggio della moglie di Morata sui social rassicura tutti:

“Sono ancora sconvolta e penso che rimarrò impaurita per molto tempo ancora. Penso che questa sia una di quelle cose che non si dimenticano facilmente, una di quelle cose che ti fa rendere conto di quanto valga l’amore e la vita. Sapere di avere i tuoi figli in casa e pensare che possano toccarli o fargli qualcosa è davvero un’emozione inspiegabile…. Per fortuna stiamo tutti bene e sarebbe potuta andare molto peggio. Mi hanno rubato tanti ricordi ma è passato. Adesso proverò a non pensarci e pensare alla nostra famiglia e cercare di dimenticare. Vi mando un bacio enorme e grazie davvero per tutti i messaggi”

Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente per aiutare Alice e la sua famiglia, informando anche il calciatore di quanto accaduto. Come riferiscono i media spagnoli, al momento è stata aperta una indagine ma non ci sono notizie utili per il caso.