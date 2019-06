Harry e Meghan Markle pubblicano lo scatto più bello di Archie in un giorno speciale (Foto)

Nel Regno Unito oggi si festeggiano i papà e con una foto di Archie tra le braccia del principe Harry l’emozione si aggiunge al boom di like sul profilo dei duchi di Sussex (foto). E’ la prima foto in cui Harry e Meghan Makle mostrano il viso del figlio, un’immagine dolcissima. Il piccolo guarda l’obiettivo e immaginiamo che sia l’ex attrice a scattare. Archie tiene stretto il dito del suo papà che lo coccola tra le sue braccia. Un po’ alla volta sta venendo fuori con un puzzle di foto il dolcissimo Baby Archie. Mamma e papà centellinano le sue apparizioni, è nato da poco più di un mese. Occhietti e manina del Royal Baby in pochissimi minuti hanno fatto il pieno di commenti e di like, migliaia in arrivo minuto dopo minuto. “Felice festa del papà” si legge nella didascalia. In Gran Bretagna la festa del papà si festeggia la terza domenica di giugno, lo stesso anche negli Stati Uniti d’America. Un giorno davvero speciale in cui Meghan Markle non ha fatto mancare lo scatto più bello, la foto più giusta sul profilo social di famiglia, della sua famiglia. Si dice che sia lei ad occuparsi personalmente dell’account Instagram.

LA FOTO DEL PRINCIPE HARRY CON BABY ARCHIE

“Felice festa del papà! E un augurio speciale per la prima festa del papà del Duca di Sussex” si legge sul profilo social ufficiale del Duca e della Duchessa di Sussex. Intanto, è arrivato anche l’annuncio del battesimo del figlio di Harry e Meghan.

Archie Harrison Mountbatten – Windsor sarà battezzato nella stessa cappella in cui la sua mamma e il suo papa si sono sposati a maggio dello scorso anno. La cerimonia ci sarà il mese prossimo e come da tradizione Archie indosserà lo stesso modello di abitino con cui è stato battezzato Harry nel 1984.