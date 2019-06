Sagittario, oroscopo Paolo Fox agosto 2019: ecco cosa succederà

Cosa succederà ai nati sotto il segno del sagittario nel mese di agosto 2019? Ce lo svela Paolo Fox con il suo oroscopo che prende in considerazione amore, lavoro e salute. In amore la situazione è molto positiva nel corso di questo mese e bisogna guardarsi intorno per incontrare persone speciali. Nel lavoro c’è un’esplosione di idee per il sagittario, che potrà fare qualche progetto. La salute va bene grazie ad un recupero delle forze. Per leggere l’oroscopo del 2019 di Paolo Fox del sagittario, clicca qui.

L’OROSCOPO DEL SAGITTARIO DI AGOSTO 2019: QUALI SONO LE PREVISIONI DI PAOLO FOX SU AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – L’aspetto sentimentale è positivo per i nati sotto il segno del sagittario, e chi non ha ancora trovato qualcuno, deve guardarsi intorno ad agosto 2019. Paolo Fox consiglia di frequentare posti nuovi. Chi ha voglia di amare ma si trattiene per paura, può soffrire molto in questo periodo. Le stelle sono ottime per chi decide di sposarsi in questo momento e anche per chi riesce a passare più tempo con la persona che ama. Si possono fare dei progetti di coppia, anche a livello lavorativo, oppure si può pensare ad un trasferimento. Ad aiutare in queste decisioni di grande cambiamento, è Giove. Un piccolo rallentamento ci sarà però alla fine del mese.

LAVORO – In ambito lavorativo, per il sagittario, questo è uno dei mesi più importanti di quest’anno. Ad agosto 2019 per alcuni non ci sarà tempo di pensare alle vacanze, in quanto sono molte le idee importanti su cui lavorare. I nati sotto questo segno potranno iniziare a pensare a progetti che avranno uno sbocco verso la fine dell’anno. Coloro che hanno vissuto un cambiamento ora sono più soddisfatti. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il sagittario è una persona diversa e può fare scelte di convenienza. Si raccolgono anche i frutti del lavoro degli ultimi anni. Coloro che in estate lavorano riescono a guadagnare di più. Dall’11 al 29 agosto Mercurio transita nel segno e aiuta un buon recupero generale.

SALUTE – Dal punto di vista della salute, questo mese di agosto 2019 è il momento ideale per recuperare le forze. Paolo Fox, con il suo oroscopo, ci fa sapere che per il sagittario il momento migliore è la prima parte del mese. Invece, l’ultima settimana di agosto, sarà caratterizzata da un calo. Le condizioni migliorano e si può dare inizio ad un recupero psicofisico che interesserà anche i mesi successivi.