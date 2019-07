Chiara Nasti non beve acqua ma da due anni solo Coca Cola e acqua di cocco, il suo messaggio non è dei migliori (Foto)

E’ ovvio che per Chiara Nasti la Coca Cola non è il suo segreto di bellezza ma il commento pubblicato su Instagram in cui rivela che da due anni non beve acqua ma solo Coca Cola e acqua di cocco non è il migliore dei messaggi (Foto). Chiara Nasti è una influencer, conta 1,7 milioni di follower, un po’ tanti per non preoccuparsi di ciò che dice sul suo profilo. La bevanda gassata e zuccherata che piace a tutti ma che tutti sanno che non fa benissimo se bevuta tutti i giorni, è invece consumatissima dalla napoletana 21enne che lo ha rivelato a chi ha commentato le sue foto in bikini. Una follower in particolare si è sentita rincuorata notando che dalle immagini in costume al mare pubblicate da Chiara si vedono un accenno di cellulite e piccole smagliature. A dire il vero noi proprio non le vediamo ma in tutta risposta la Nasti ha parlato dell’importanza di bere tanto. Fin qui tutto giusto ma il seguito ha scatenato una pioggia di critiche che però l’ex naufraga non ha compreso.

CHIARA NASTI BEVE SOLO COCA COLA E ACQUA DI COCCO

“La cosa più semplice è bere tanta acqua e mangiar sano. Io ho puntato sul mangiar sano (neanche troppo) visto che l’acqua non è di mio gradimento e non la bevo da 1/2 anni, bevo acqua di cocco o Coca Cola! Noi siamo quello che mangiamo!” il commento della influencer che prima parla di mangiar sano e poi confessa che beve la Coca Cola invece dell’acqua ma conclude dicendo che siamo ciò che mangiamo.

Le influencer non dovrebbero preoccuparsi solo di lanciare i messaggi su abiti, accessori, trucco e pose perfette ma un po’ di tutto ciò che scrivono e postano sui social. “Chiara Nasti, seguita da 1.7 milioni di persone, afferma di non bere acqua da 1/2 anni perché non è di suo gradimento. Questi sono i ‘bellissimi’ messaggi che trasmettono queste pseudo influencer alle ragazzine, io non ho parole” ha tuonato una follower aggiungendosi semplicemente al coro delle tante donne indignate. “E’ che mi piace di più la Coca, che cosa ci posso fare? Io non tengo corsi di formazione nelle scuole, vi tengo partecipi della mia vita. La frase ‘che messaggio lasci passare?’ ormai la usate un po’ per tutto. Vi prego. Io già mi immagino bambine che cominciano a bere 12 litri di Coca Cola. Non è così” la sua risposta.

Chiara Nasti non beve acqua ma da due anni solo Coca Cola e acqua di cocco, il suo messaggio non è dei migliori (Foto) ultima modifica: da