Kate Middleton incanta alla finale di Wimbledon: perfetta anche nella consegna delle coppe (FOTO)

Non potevano che essere tutti per lei gli occhi, ovviamente dopo la storica finale che si è disputata tra Federer e Djokovic ieri a Wimbledon. Dopo la lunghissima finale che resterà nella storia del torneo, è toccato a Kate Middleton consegnare le coppe al vincitore. E lo ha fatto come sempre con il suo stile impeccabile. Una carezza per lo sconfitto, sorrisi per il vincitore. E che look per la duchessa di Cambridge in occasione di questa finale, sobria come sempre ma allo stesso tempo impeccabile. Al fianco di Kate anche William per scacciare via tutte le voci che parlano di una crisi di coppia.

Le immagini di questa premiazione e anche della carezza che Kate ha dato al secondo classificato, hanno fatto, come potrete immaginare il giro del mondo. Chi conosce la famiglia reale sa bene la grande amicizia che lega tutti i membri della famiglia al tennista svizzero. E Kate non poteva che consolare Federer dopo questa grandissima finale.

Ma torniamo al look scelto dalla duchessa. Se per l’uscita con Meghan Markle aveva optato per un abitino verde smeraldo, questa volta cambia almeno per i toni, mentre lo stile dell’abito ci sembra molto simile al precedente. Opta per un celestino pastello.

KATE MIDDLETON PERFETTA ANCHE PER LA FINALE MASCHILE DI TENNIS A WIMBLEDON: IL LOOK

Ed ecco alcune immagini dalla partita

Che ne pensate del look scelto da Kate Middleton per questa finale ? Anche Kate ha optato per un look molto semplice: capelli sciolti e immancabili occhiali da sole ma a differenza di Meghan, non ha osato con il cappello! Anche per questo resta regina di stile.

Ed ecco qualche dettaglio in più sulle scelte di look fatte da Kate

Non hanno presenziato a questa finale Harry e Meghan che hanno invece scelto di essere presenti alla prima del Re Leone ( qui tutte le foto della serata).