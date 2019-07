Ex protagonista di Temptation Island arrestato per spaccio: si giustifica in modo assurdo

Tra i protagonisti di Temptation Island, il noto programma di Canale 5 da record di ascolti, c’è stato anche Alessio Bruno. Il giovane imprenditore aveva partecipato insieme a Valeria Bigella, sua fidanzata dell’epoca ) ed ex volto di Uomini e Donne). Ma oggi il nome di Alessio Bruno finisce su tutte le testate e i siti nazionali per un motivo ben diverso. Non si parla di cronaca rosa, di televisione ma di droga. Ieri infatti l’ex protagonista di Temptation è stato arrestato e processato per direttissima con la grave accusa di spaccio. E, tra le altre cose, a lasciare basiti i giudici che lo hanno ascoltato, è stata la motivazione di questa sua attività illecita.

Ma andiamo per gradi iniziando dall’arresto di Bruno.

ALESSIO BRUNO FINISCE IN CARCERE PER SPACCIO: ECCO LA SUA MOTIVAZIONE BIZZARRA

Alessio Bruno era in macchina ieri a Roma quando è stato fermato in zona Tiburtina per un controllo. Nella sua vettura è stata trovata della droga. Le forze dell’ordine quindi hanno richiesto un mandato per perquisire anche la sua abitazione. Nel corso della perquisizione in casa di Alessio Bruno sono stati ritrovati dei contanti, circa 5000 euro e anche della cocaina purissima. Bruno quindi è stato subito processato per direttissima e condannato a pagare una multa e a due anni e otto mesi di reclusione.

Bruno ha ammesso la sua attività dicendo di aver iniziato da circa un mese con lo spaccio, almeno secondo quelle che sono le indiscrezioni che arrivano dall’aula del processo. Pare che l’ex protagonista di Temptation Island, che da qualche tempo è fidanzato con Eleonora d’Alessandro, conduttrice e modella, abbia dato in qualche modo la “colpa” del suo operato a lei. Pare che abbia detto di aver deciso di spacciare per guadagnare di più visto che la sua fidanzata guadagnava più di lui.

Qualora le indiscrezioni su Bruno non dovessero corrispondere al vero, i suoi legali potranno contattarci e rettificare con le dichiarazioni del loro assistito.

Ex protagonista di Temptation Island arrestato per spaccio: si giustifica in modo assurdo ultima modifica: da