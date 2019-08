Le frasi più belle sul mare da inviare nel mese di agosto

Siete alla ricerca delle frasi più belle sul mare da inviare nel mese di agosto ai vostri amici, parenti o al vostro amato? Siete arrivati nel posto giusto, poiché abbiamo scelto per voi una serie di citazioni e aforismi che vedono, appunto, come protagonista il mare. Ha sempre affascinato cantanti, artisti e scrittori, che negli anni hanno condiviso, con le parole migliori, le frasi più belle per l’estate. Per celebrare la sua bellezza potete, dunque, inviarle ai vostri cari, che sicuramente apprezzeranno il gesto. Vediamo insieme quali sono le frasi più belle sul mare che abbiamo raccolto.

LE FRASI PIÙ BELLE SUL MARE: LE CITAZIONI E GLI AFORISMI DA INVIARE E CONDIVIDERE NEL MESE DI AGOSTO

Abbiamo individuato le frasi più belle sul mare da inviare ad agosto, in particolare per chi ha intenzione di condividere con i propri cari un pensiero super estivo. Il mare è il luogo dove le persone riescono, spesso, a riflettere e a capire alcuni aspetti della loro vita. Sicuramente è un posto che regala magia, romanticismo e poeticità. Per celebrarlo abbiamo scelto di selezionare le frasi più emozionanti, scritte e condivise da autori, cantanti e artisti. Ognuno di loro è riuscito a rappresentare il madre in modo sorprendente e toccante. Le citazioni che abbiamo selezionato riusciranno a trasmettere ai vostri cari un senso di serenità e benessere. Il mese di agosto rappresenta naturalmente il periodo perfetto per celebrare quella distesa azzurra di cui chiunque può godere. Sono davvero tanti gli autori che hanno affrontato questo tema e sono diversi anche i film e le canzoni che l’hanno reso un grande protagonista. Il mare è, da sempre, fonte di ispirazione per elaborare un pensiero romantico e d’amore. Potete scegliere di inviare attraverso un messaggio queste frasi o di condividerle sui social insieme a una foto. C’è davvero l’imbarazzo della scelta tra le frasi che abbiamo deciso di indicarvi oggi. Ecco le citazioni più belle sul mare di autori, artisti e cantanti.

“Il mare incanta, il mare uccide, commuove, spaventa, fa anche ridere, alle volte, sparisce, ogni tanto, si traveste da lago, oppure costruisce tempeste, divora navi, regala ricchezze, non dà risposte, è saggio, è dolce, è potente, è imprevedibile. Ma soprattutto: il mare chiama”. (Alessandro Baricco)

“Non sapete di quale amore io amo? Io amo come il mare ama la riva: dolcemente e furiosamente”. (Federico De Roberto)

“C’è una sorta di sollievo nel vuoto del mare. Né passato, né futuro”. (Film L’ultimo samurai)

“Mi feci tante domande che andai a vivere sulla riva del mare e gettai in acqua le risposte per non litigare con nessuno”. (Pablo Neruda)

“Non avevo mai veduto il mare. Molte altre cose avevo visto, forse troppe. Uomini avevo visto, forse troppi. Ma il mare mai. E perciò non avevo ancora compreso nulla, non avevo capito assolutamente nulla. Come si può capire qualcosa della vita, e capire a fondo se stessi, se non lo si è imparato dal mare?” (Federico Garcia Lorca)

“Non si può essere infelice quando si ha questo: l’odore del mare, la sabbia sotto le dita, l’aria, il vento”. (Irene Nemirovsky)

“Il mare non è mai stato amico dell’uomo. Tutt’al più è stato complice della sua irrequietezza”. (Joseph Conrad)

“Al mare la vita è differente. Non si vive di ora in ora ma secondo l’attimo. Viviamo in base alle correnti, ci regoliamo sulle maree e seguiamo il corso del sole.” (Sandy Gingras)

“Mare, mare, mare ma che voglia di arrivare lì da te, da te. Sto accelerando e adesso ormai ti prendo. Mare, mare, mare ma sai che ognuno ha il suo mare dentro al cuore, sì. E che ogni tanto gli fa sentire l’onda. Mare, mare, mare ma sai che ognuno ha i suoi sogni da inseguire, sì. Per stare a galla e non affondare.” (Luca Carboni)

“Tu sai che peso ha su di te la mia pelle se poi non c’è. Tanto non m’importa quanto cielo dovrò strappare per coprire e accarezzare quel sorriso che neanche il mare sa di avere.” (Negramaro)

“Why do we love the sea? It is because it has come potent power to make us think things we like to think.” (Robert Henri)