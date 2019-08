Frasi per Whatsapp da condividere con un messaggio, sullo stato o nel profilo

Sono diverse le frasi per Whatsapp da inviare con un messaggio o da scrivere sul proprio profilo o stato. Tra le tante funzioni della nota app di messaggistica vi sono quelle di condividere uno stato e modificare le info del profilo. Spesso risulta difficile trovare le giuste parole per sorprendere i propri contatti. Stiamo parlando frasi e citazioni d’effetto, che possono descrivere il nostro stato d’animo e noi stessi. Per rendervi il tutto più semplice, abbiamo deciso di indicarvi le frasi da mandare e condividere su Whatsapp. Vediamo insieme quali sono.

FRASI PER WHATSAPP: LE PAROLE GIUSTE DA CONDIVIDERE CON UN MESSAGGIO, NEL PROFILO O NELLO STATO

Trovare le frasi giuste per Whatsapp spesso risulta troppo complicato. Difficile trovare le parole adeguate per descrivere il proprio stato d’animo o per dedicare un pensiero ai propri amici. Quella di questa app di messaggistica, è sicuramente la chat più utilizzata. Proprio per tale motivo, è bene avere sempre a mente qualche frase bella da scrivere in un messaggio o da utilizzare come descrizione del profilo o per lo stato. Vi consigliamo, dunque, di segnarvi queste frasi e citazioni che abbiamo individuato, soprattutto se aggiornate spesso il vostro stato di Whatsapp.

Per la descrizione del profilo abbiamo bisogno di frasi d’effetto, che però siano composte da una, due o tre parole come:

100% originale

Powered by nature

In cerca della Luna

Green & Hygge

Beauty lover

Per quanto riguarda le frasi da condividere sul proprio stato di Whatsapp, le frasi devono sicuramente essere iconiche, ma soprattutto devono riuscire a rappresentarci in tutto. Se non avete già altre idee in mente, eccone qualcuna che può fare al caso vostro:

Hakuna Matata

Situazione sentimentale: sto solo guardando

Beauty is an attitude

Crederci sempre

Guarda sempre l’orizzonte

L’essenziale è invisibile agli occhi

Keep calm and…segui il karma!

Try Again, Fail again, Fail better

Le piccole cose sono responsabili dei grandi cambiamenti

Spesso capita di non riuscire a trovare le parole giuste per far divertire i propri contatti. Per questo abbiamo scelto di indicarvi anche delle frasi divertenti da inviare su Whatsapp ad amici e parenti. C’è davvero l’imbarazzo della scelta:

Le cose belle della vita o sono illegali, o sono immorali e fanno ingrassare (Oscar Wilde)

Tutto ciò che ci serve è amore. Tuttavia, un poco di cioccolata di tanto in tanto non fa male (Charles M. Schulz)

Se pensi che a nessuno interessi se sei vivo, prova a mancare un paio di pagamenti (Earl Wilson)

Se l’amore e’ la risposta,potresti rifare la domanda per favore (Lily Tomlin)

Ogni volta che sento la necessità di fare attività fisica, mi sdraio ed aspetto che passi (Paul Terry)

Babbo natale ha l’idea giusta : fai visita alle persone una volta l’anno (Victor Borge)

Infine, abbiamo scelto per voi delle frasi d’effetto che possono aiutare a incoraggiare un amico che sta vivendo un periodo difficile, a celebrare dei momenti emozionanti trascorsi con una persona e a dedicare un pensiero. Impossibile resistere a queste citazioni:

Chi non ha mai commesso un errore, non ha mai provato nulla di nuovo (Albert Einstein)

Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso (Eleanor Roosvelt)

La vita non è né brutta né bella, ma è originale! (Italo Svevo)

Vivi solo una volta, ma se lo fai bene, una volta è sufficiente (Mae West)

Un amico è uno che sa tutto di te e nonostante questo gli piaci (Elbert Hubbard)

Ama tutti, credi a pochi e non far del male a nessuno (William Shakespeare)