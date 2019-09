Kate Middleton incinta, a rivelarlo la piccola Charlotte (Foto)

Kate Middleton è davvero in dolce attesa, la moglie di William d’Inghilterra è incinta del quarto figlio? Dalle foto della duchessa di Cambridge sembrerebbe di no, lei è così magra da non potere nascondere la pancia. A fare partite il più dolce dei gossip però sembra sia stata la piccola Charlotte, quindi Kate Middleton è incinta per la quarta volta e la principessina Charlotte sta per avere un altro fratellino o una sorellina. I rumors sulla quarta gravidanza della futura regina si susseguono da tempo, Kate dovrebbe essere sempre incinta per i tabloid inglesi, ma dopo la nascita di Louis pensavamo che magari non avrebbe avuto altri figli, invece potrebbe davvero arrivare il quarto royal baby. La piccola Charlotte ne è così sicura che avrebbe raccontato tutto a una bambina, una compagna di classe. La scuola è iniziata da poco e la dolcissima principessa sembra che sia stata molto convincente e che le sue parole le abbia ascoltate anche un’insegnante.

KATE MIDDLETON INCINTA DEL QUARTO FIGLIO O E’ SOLO UN DESIDERIO DI CHARLOTTE?

Alla Thomas’s Bettersea School ci sono anche George e Charlotte, ovviamente in classi diverse, ed è proprio tra i banchi di scuola che la piccola principessa avrebbe confidato ad una sua amichetta che la mamma aspetta un bimbo, anzi ha anche rivelato il sesso, sarebbe in attesa di una femminuccia. Possibile che sappia anche il sesso mentre della pancia non c’è traccia?





E’ il magazine inglese New Idea a riportare la notizia di cronaca rosa aggiungendo i vari dettagli e che quindi anche una insegnante avrebbe assistito alla scena. Sembra che Charlotte parlando a voce alta e in modo convincente abbia detto che la sua mamma aspetta una bambina. Ovvio che nessuna notizia è stata confermata, attendiamo con i sudditi inglesi di sapere se davvero Kate Middleton e il principe William aspettano un altro figlio o se Charlotte con due maschietti in casa vorrebbe tanto avere una sorellina.