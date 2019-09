Fidanzamento ufficiale per Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi, a scattare le foto la sorella Eugenie

L’atteso anello di fidanzamento per Beatrice di York è arrivato e con gioia immensa è sua sorella Eugenie a pubblicare su Instagram gli scatti di un amore che approva (foto). Ci prepariamo per un altro royal wedding, di certo in scena nel 2020, di certo non così risonante come i matrimoni dei cugini Harry e William ma senza dubbio sarà il lieto fine di una favola che finalmente arriva anche per la primogenita di Andrea d’Inghilterra e Sarah Ferguson. All’altare la principessa Beatrice ci andrà con l’immobiliarista italiano Edoardo Mapelli Mozzi, ad annunciare il fidanzamento ufficiale un post dalla pagina di Instagram della Royal Family a cui hanno fatto seguito le emozioni e i post di mamma Sarah e della sorella. A scattare le foto a Beatrice ed Edoardo è stata proprio la sorella Eugenie. Un abito a fiori, l’emozione di chi ha sempre mostrato timidezza, la dolcezza di una donna che ama. Sfoggia il suo anello all’anulare sinistro e annuncia il fidanzamento, avvenuto in realtà a inizio settembre.

IL MATRIMONIO DI BEATRICE DI YORK ED EDOARDO MAPELLI MOZZI SARA’ IL PROSSIMO EVENTO PER LA FAMIGLIA REALE INGLESE

“Il duca e la duchessa di York sono felici di annunciare il fidanzamento della principessa Beatrice con il signor Edoardo Mapelli Mozzi. Le nozze saranno celebrate nel 2020″ recita l’annuncio che come da protocollo apre l’inizio dei preparativi delle nozze.





“Siamo estremamente felici di poter condividere le notizie del nostro recente impegno. Siamo entrambi così entusiasti di intraprendere questa avventura di vita insieme e non vediamo l’ora di sposarci” ha dichiarato la coppia felice di apparire per una volta sotto i riflettori, sperando che nessun altro dolce evento possa oscurare il loro royal wedding. Sia Kate Middleton che Meghan Markle potrebbero essere già in dolce attesa. Si dice che anche Eugenie potrebbe esserlo ma tra tutte sembra la duchessa del Sussex la più probabile tra le future mamme. Il gossip si è però già scatenato: e se fosse Beatrice a battere tutte con un bebè?





Fidanzamento ufficiale per Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi, a scattare le foto la sorella Eugenie ultima modifica: da