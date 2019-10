La dolce dedica di Elisabetta Franchi alla sua Ginevra e al papà della piccola che non c’è più

Un successo mondiale quello che Elisabetta Franchi si è costruita negli anni. Un brand famoso in tutto il mondo, negozio, sfilate, moda. Ma non sempre il percorso verso la fama e la felicità è senza ostacoli, anzi. Ed Elisabetta lo sa bene perchè insieme alla scalata per ottenere quello che ha sempre voluto, lei che è nata dal nulla, ha dovuto superare momenti di grande difficoltà nel privato. Perdere il padre di sua figlia, il grande amore della sua vita ha cambiato per sempre il corso delle cose. Oggi Elisabetta guarda la sua Ginevra e insieme a lei vede un futuro diverso, al fianco di un uomo che ama e di un bambino meraviglioso che completa la famiglia. Ma il passato è stato doloroso, un dolore che di certo non si cancella.

Oggi in occasione del compleanno di Ginevra, la stilista ha anche voluto ricordare il papà della piccola venuto a mancare solo un anno e mezzo dopo la nascita della bambina.

ELISABETTA FRANCHI IL DOLCE MESSAGGIO GINEVRA E PER IL SUO PAPA’ CHE NON C’E’ PIU’

Ecco le dolci parole di Elisabetta Franchi sui social per Ginevra e per il papà della piccola che oggi compie 12 anni:

16 Ottobre 2007

Oggi sei nata tu…Ginevra

Eri in agenda, programmata come un appuntamento in mezzo a mille.

Si, perché non mi sono potuta permettere né prima, né dopo la tua nascita, il lusso di cullarti e annusarti, perché il business doveva andare avanti e… dopo solo 3 giorni ero già in prima linea con il taglio dolorante di un cesareo!!!

Ho sofferto?

Si, tanto. Perché poi si è aggiunto l’ostacolo più grande, accompagnare il tuo papà nel viaggio più lungo, quello eterno.

Sei ormai grande, ma la soddisfazione più immensa è vedere i tuoi occhi pieni di amore per me.

BUON COMPLEANNO AMORE MIO ❤

#elisabettafranchi #eiochepensavoche #sevuoipuoi #eflamiavitaunagiostra #efmylife #efmyfamily

Proprio come ci ricorda Elisabetta nel suo messaggio, la vita è una giostra e quando si sale, non si può mai sapere quello che succederà. Si sorriderà, ci si emozionerà ma si potrebbe provare anche un grande dolore. Bisogna andare avanti e credere sempre che possa arrivare altro. E nel caso di Elisabetta, anche se il dolore per chi non c’è più resta per sempre, l’amore della sua famiglia l’aiuta ad andare avanti immaginando e vivendo qualcosa di unico e speciale!

In una recente intervista la Franchi aveva descritto così la sua vita privata:

La mia vita è come quella famosa citazione: in Africa non importa che tu sia leone o gazzella, devi comunque correre. E io corro sempre. La mia vita privata è intensa come quella professionale. Mi sveglio molto presto la mattina: Ginevra, la mia bimba va a scuola e mi piace stare con lei da quando si alza a quando esce. Poi si sveglia Leone, che ha un anno e mezzo: al mattino, prima di andare a lavorare, dedico un’ora solo a lui perché poi so che alla sera non riesco a tornare a casa prima delle otto, già troppo tardi. Accanto a me, c’è Alan, il mio compagno, straordinario: nel 2007 sono rimasta vedova, ma lui ha saputo starmi accanto con attenzione. E ora è una tribu che balla: la nostra casa è un caos e alla sera quando c’è il silenzio, mi dico “E anche oggi è andata””.