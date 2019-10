Toro, oroscopo Paolo Fox dicembre 2019: ecco cosa succederà

Se volete sapere cosa succederà ai nati sotto il segno del toro nel corso del mese di dicembre 2019, siete nel posto giusto. Ecco cosa ci dice l’oroscopo di Paolo Fox su amore, lavoro e salute. In amore le cose si semplificano ma rimangono i problemi degli ultimi mesi. Nel lavoro le certezze di questo segno vengono messe in discussione. La salute migliora grazie all’aspetto dei pianeti. PER LEGGERE L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL 2019 DEL TORO, CLICCA QUI.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI DICEMBRE 2019 DEL TORO: TUTTE LE PREVISIONI SU AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – In amore le cose diventano un po’ più semplici ma sta di fatto che il toro, negli ultimi due mesi, può aver vissuto un periodo di crisi nella coppia, difficile da dimenticare. Chi ha una relazione solida può però pian piano uscire da questa situazione difficile. E’ importante cercare di essere più tolleranti. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di dicembre 2019, potrebbe arrivare una notizia positiva su un figlio o la casa. Chi è in cerca di una casa, nell’ultima parte del mese può essere abbastanza fortunato grazie al transito di Giove nel segno del toro. Coloro che si sono separati negli ultimi due anni, in questo periodo, possono riuscire ad accordarsi. Le coppie stabili possono ritrovare la serenità dal 18 del mese, con Venere che arriva nel segno dando un nuovo slancio ai sentimenti. Il Capodanno può essere interessante per vivere delle belle emozioni.





LAVORO – In ambito lavorativo il toro sta vivendo dei mesi difficoltosi e le sue certezze sono state messe a dura prova. Coloro che lavorano con la stessa azienda da diversi anni, potrebbero aver chiesto di cambiare qualcosa, di ottenere qualche miglioramento. Va bene chiedere e farsi sentire, ma senza esagerare. Se si arriva a pretendere, si rischia di passare dalla ragione al torto. Il toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di dicembre 2019, non ha più voglia di lavorare con determinate persone oppure il percorso professionale che sta svolgendo va in contrasto con altre esigenze. L’aspetto ottimo di Giove consente di recuperare nelle questioni finanziarie. L’anno che sta per arrivare, per il toro, sarà molto importante e consentirà di ottenere qualche vittoria. Dunque nel 2020 avrà inizio una fase di riscatto e si potrà diventare protagonisti.

SALUTE – A dicembre 2019 la salute migliora per il toro, grazie all’aspetto positivo dei pianeti Venere, Giove e Saturno. Dunque chi ha iniziato una cura potrà essere avvantaggiato da questo cielo.