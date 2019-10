Giulio Berruti esprime il dolore per la morte della nonna in un messaggio e la sua ultima foto

Tra i suoi bellissimi scatti su Instagram c’è l’ultimo post di Giulio Berruti con cui saluta per l’ultima volta la sua adora nonna (foto). E’ l’ultima foto dell’attore con nonna Pupy poi lui pochi giorni dopo è partito per gli Stati Uniti e non l’ha più vista. Sa che è fortunato ad averla avuta accanto fino a un’età adulta, la sua nonna aveva 97 anni, li aveva da poco festeggiati, ma è un lutto che colpisce tutti e resta un dolore sempre presente anche se questo è il ciclo naturale della vita. I nonni sono una parte importante della vita di tutti e Giulio Berruti sui social parla del suo dolore, è devastato, ringrazia la persona a lui così cara per tutti gli insegnamenti preziosi, per il tempo, i consigli, tutto ciò che gli ha donato. E’ così tenero quando scrive che è stata la nonna migliore del mondo, appare così piccolo nel suo ultimo saluto alla nonna appena andata via.

LUTTO PER GIULIO BERRUTI – SU INSTAGRAM L’ADDIO ALLA NONNA

“Questa è l’ultima foto che abbiamo fatto insieme, qualche giorno dopo sono partito per gli Stati Uniti.. mi mancherai tantissimo nonnina mia” scrive Giulio accanto alla foto scelta per l’ultimo saluto a sua nonna, per una dedica importante. “Non posso esprimere a parole il dolore che provo, sono devastato. Spero solo tu possa abbracciare finalmente nonno Gino, come facevate un tempo.Ti sono profondamente grato per il tempo, gli insegnamenti ed i preziosi consigli che hai riservato per me.Sono un uomo fortunato”.





La torta dei 97 anni della sua nonna, uno scatto in casa che parla di famiglia, d’amore: “Sei stata la nonna migliore del mondo, ti voglio un bene che non finirà mai.Ciao nonna pupy del mio cuore”. Tanti i messaggi con cui fan e amici abbracciano Berruti, tra tutti quello di Valeria Marini che commenta “Ora è il tuo angelo”.





