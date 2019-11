Letizia Ortiz è meravigliosa in nero, emozionata fino alle lacrime per la figlia Leonor (Foto)

Letizia Ortiz continua a ricevere consensi, anche per i suoi outfit sempre perfetti ma questa volta anche per l’emozione mostrata in un’occasione importante per sua figlia Leonor (foto). La primogenita dei reali di Spagna sta crescendo in fretta, non solo è bella come la sua mamma ma sembra già pienamente consapevole del suo futuro. Sarà lei la futura sovrana e mamma Letizia non può che commuoversi ascoltando il suo discorso. A Barcellona in occasione dei premi Principessa Girona l’erede al trono Leonor è stata la grande protagonista. Sia Leonor che sua sorella Sofia hanno partecipato alla decima edizione al palazzo dei Congressi di Barcellona ma la 14enne è salita sul palco per consegnare i premi che portano il suo titolo. Vestito rosso, la primogenita di re Felipe spiccava accanto a sua sorella in bianco e a tutti gli altri in nero. Anche Letizia di Spagna era in nero, un tailleur pantaloni bellissimo; come sempre un altro look da copiare.

LEONOR FA EMOZIONARE LETIZIA DI SPAGNA MA ANCHE IL RE FELIPE

Spigliata e sicura Leonora ha preso la parola e premiato sportivi e artisti, ha incantato tutta la platea parlando alla perfezione sia l’inglese che il catalano, poi ha aggiunto con fare da vera regina: “Questa terra, la Catalogna”, ha detto sicura e dolcissima “occuperà sempre un posto speciale nel mio cuore”. Letizia commossa fino alle lacrime ma scopriamo anche gli outfit scelti per l’occasione, soprattutto il look nero della Ortiz.

L’ex giornalista ha scelto il tailleur più bello, pantaloni che le lasciano la caviglia scoperta mettendo in risalto le sue scarpe preferite, delizioso il dettaglio alle maniche che rende l’outfit molto femminile. Questa volta sembra che la Ortiz vinca del tutto sulle altrettanto ammirate Meghan Markle e Kate Middleton.