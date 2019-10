Letizia Ortiz: tutti i look scelti in Corea del Sud, sempre regina di stile (Foto)

Look regale come sempre per Letizia Ortiz in Corea del Sud (foto). I reali di Spagna proseguono il loro viaggio in Oriente e l’ex giornalista continua a incantare tutti, con o senza gaffe ma tutte perdonabili. Due giorni bastano per lasciare il segno e Letizia con i suoi outfit riesce infatti a confermarsi ancora una volta regina di stile. Dopo la visita in Giappone per assistere alla intronizzazione del nuovo imperatore Naruhito, Felipe e consorte sono volati a Seoul con tutto il guardaroba. Regina di Spagna, regina di stile e regina di riciclo, è davvero imbattibile la Ortiz che a 46 anni non teme avversarie potendo scegliere di indossare tutto ciò che vuole, nei limiti del buon gusto ovviamente. Dall’omaggio alle vittime di guerra, il doveroso impegno al cimitero nazionale, alla visita alla Casa Blu, la residenza presidenziale; quindi dal vestito floreale firmato Carolina Herrera nei toni del blu, verde e arancio, alla gonna di pelle bordeaux.

LETIZIA DI SPAGNA PERFETTA CON I SUOI OUTFIT ANCHE IN COREA

Ottima scelta anche per la cena di gala. Ospiti del presidente Moon Jae-in e di sua moglie Kim Jung-sook la Ortiz ha scelto un abito di una delle stiliste preferite da Kate Middleton. Un abito pastello delizioso con ricami floreali della stilista inglese Alice Tempelrey; costo ben 1.700 euro a cui ha abbinato i preziosi orecchini di diamanti con cerchietto di rubini. Nessun errore nemmeno questa volta per la regina di Spagna. I suoi look, i suoi abbinamenti spesso sono da copiare, come la gonna di pelle bordeaux con la camicia bianca dagli inserti ricamati e non solo.

LETIZIA DI SPAGNA ACCOMPAGNA LE FIGLIE A SCUOLA

L’abito bianco abbinato alle scarpe nere, sempre con il tacco, sempre con lo stesso sorriso, sempre con il suo guardaroba regale ma alla moda, di tendenza.